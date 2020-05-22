أسرة مؤمن أبو اليزيد شهيد كمين البرث من أمام قبره: عاش رجلا واستشهد بطل.. فيديو وصور

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قال رزق أبو اليزيد والد الشهيد، إنه لم يعرف كثيرا عن بطولات ابنه الشهيد إلا من خلال مسلسل الاختيار الذي جسد دور ابنه فيه الممثل ميدو فايد.





وأضاف انه شعر بفخر أن ابنه استشهد دفاعا عن الوطن والمسلسل أظهر الحقيقة كاملة، وما جري من أحداث في سيناء.

وأكد انه علي استعداد لان يذهب بنفسه الي سيناء رغم تقدمه في العمر ومستعد ان يحمل السلاح ويقاتل دفاعا عن تراب الوطن، مؤكدا ان ابنه الشهيد مؤمن "عاش راجل واستشهد بطل".

وقالت والدة الشهيد، بعد ان قبلت قبره، انها لن تنسي ابنها مؤمن، مؤكده انه كان اسم علي مسمي، وانها كانت تتابع مسلسل الاختيار يوميا وكانت تشهد الحلقة في الإعادة أيضا.

وأضافت ان ابنها في الجنة ومن رفعوا عليه السلاح وقتلوه في النار وانها فخورة بابنها وما قدمه هو وزملاءه من تضحيات علي تراب سيناء، وانها سعدت كثيرا بان ابنها كان يحمل السلاح تحت قيادة الشيد العقيد "المنسي".