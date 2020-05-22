توريد 285355 طن قمح بصوامع وشون البحيرة









أكد المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيره على إستمرار أعمال توريد الأقماح بعد العيد مشيرًا إلى إنتظام جميع إجراءات توريد القمح بشون وصوامع البحيرة وسط إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والموردين.





أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن توريد 285355 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الجمعة 22 مايو بالشون والصوامع ، مشيرًا أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام تبلغ 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و 5 صوامع مطورة .





وأضاف، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .





وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا.





و أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .



