للوقاية من التلوث.. إزالة ١١حوشا داخل مياه نهر النيل بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمركزى أبو حمص والرحمانية عن إزالة ١٢ حالة تعدى بينهم 11 حوش داخل مياه النيل بمساحة 290 متر بالرحمانية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة وتأمين من قوات الشرطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





شدد اللواء هشام آمنه- محافظ البحيرة على عدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حزم وحسم لتعديات البناء، على الأراضي أملاك الدولة والزراعية ورصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين









ووجه بتكثيف تلك الحملات خلال أيام الاجازات والعطلات الرسمية ومنع إستغلال البعض الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد والضرب بقوة وبيد من حديد لردع كل من تسول له نفسه إستغلال العطلات والظروف الحالية بالبناء المخالف





وتمكنت حملات من إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزى أبو حمص و الرحمانية عن إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة إجمالية بلغت 590 م2 .





تمثلت الحملات فى إزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية بإجمالي مساحة 300م بقرية كوم القناطر بأبو حمص وتكليف المختصين بمتابعة الحالة وتسليم الموقع للجهات المختصة 11 حوش داخل مياه النيل بمساحة290 متر بالرحمانية.



