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حوادث

خد دولارات اعمل بيها مشروع.. نصابون يبتكرون حيلة جديدة للاستيلاء على أموال المواطنين

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:52 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بـ وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهم على تيسير الحصول على قروض والاتجار فى العملات الأجنبية وتمويل المشروعات.
 
أكدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى وبرامج السوشيال ميديا لمبالغ مالية مختلفة من العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكى معدة ومجهزة للبيع لراغبى شرائها.


وكشفت التحريات أن وراء هذا النشاط أربعة أشخاص صاحب مؤسسة إستيراد- نجارَين- حداد مسلح "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الإسماعيلية.

وكونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على الموطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم وجود عملات أجنبية يتم عرضها للبيع لما يقابلها بالجنيه المصرى بأسعار أقل من سعر الصرف الرسمى وحصولهم على نسبة 10% مقدمًا من القيمة المتفق عليها وكذا إيهامهم بإعطاء قروض بالعملة الأجنبية لتمويل المشروعات مقابل حصولهم على نسبة 25% مقدمًا بما يعادل قيمة ذلك القرض من العملة الوطنية كجدية الالتزام بإتمام القرض على أن يتم سداد باقى القرض بفائدة أقل من البنوك وعقب ذلك يقوموا بالإستيلاء على تلك الأموال.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار.

بفحص الهواتف المحمول الخاصة بإثنين من المتهمين تبين إحتوائها على محادثات ومقاطع فيديو تؤكد ممارستهم لنشاطهم الإجرامى.
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