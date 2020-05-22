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حوادث

ضبط عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسيل 15 مليون جنيه من ترويج المخدرات بالغربية

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:13 م
ضبط عنصر إجرامي
ضبط عنصر إجرامي
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، جهودها لرصد وتتبع نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات مسجلة" وزوجته، مقيمان بمحافظة الغربية).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه تقريبًا.

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
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