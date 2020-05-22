رفع كفاءة الكورنيش بمطروح

استعدادا لموسم الصيف السياحي بمطروح . تنفذ مديرية الاسكان بالتعاون ومجلس مدينة مرسي مطروح اعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة مرسى مطروح،





وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش مدينة مرسى مطروح بالمنطقة المواجهة لمسجد العوام فى اطار اعمال التطوير والتجميل التى تشهدها محافظة مطروح استعدادا لموسم الصيف السياحى .





وأوضح المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الاسكان بمطروح ان اعمال التطوير تتضمن اعادة رفع كفاءة منطقة الكورنيش مع الحفاظ على الشاطئ من التأكل بفعل امواج البحر .









وأضاف ان أعمال التطوير تنفذ من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية وتحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة ومن خلال احدى المكاتب الاستشارية الكبرى.



