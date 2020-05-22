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رياضة

حكايات رمضانية.. ثنائية بركات تقضي على آمال الزمالك وتقود الأهلي لنهائي دوري الأبطال

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:09 م
الأهلي والزمالك نصف
الأهلي والزمالك نصف نهائي دوري أبطال افريقيا 2005
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محمد السعيد
"حكايات رمضانية" هي سلسلة يستعرضها موقع صدى البلد عن أبرز الإنجازات والأحداث الكروية، وأصعب المواقف، خلال شهر رمضان المبارك.

حكاية اليوم تدور حول مباراة الأهلي والزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2005:

التعادل في مباراة الإياب كان يكفي الأهلي للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأحمر بنتيجة 2 - 1،  لكنه هو الأهلي يلعب دائما على الفوز ولا يترك شيئا للظروف.


موسم 2005 كان بداية توهج الأهلي على الساحة الأفريقية تحت قيادة جوزيه وفي وجود كوكبة جديدة من النجوم مثل محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعماد متعب.

بدأت المباراة وحاول كلا الفريقين التسجيل في مرمى الأخر، الزمالك يبحث عن هدف قاتل يؤهلة للمباراة النهائية، والأهلي يبحث عن هدف التأمين وقتل المباراة.

شهد الشوط الأول هجمات متبادلة بين الأهلي والزمالك، لكن فشلا كلا الطرفين في الوصول إلى شباك الأخر لتنتهي أول 45 دقيقة بالتعادل السلبي.

في الدقيقة 62 من عمر المباراة، تبقى محمد بركات تمريرة سحرية من أبو تريكة، ليسددها قوية في المرمى علي يمين  محمد عبد المنصف حارس الحارس، معلنا تقدم الأهلي بهدف دون رد.

سيطر الأهلي على المباراة عقب الهدف الأول وسط توهان لاعبو الزمالك، الذين فقدوا فرصة التأهل إلى المباراة النهائية، بعد تلقى شباكهم الهدف الأول.

وفي الدقيقة 73 عاد محمد بركات، وسجل هدف الأهلي الثاني في اللقاء، لتنتهي المباراة بهدفين دون رد، ويتأهل الأحمر إلى المباراة النهائية لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

واجه الاهلي النجم الساحلي في المباراة النهائية، واستطاع خطف تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب في تونس.

دك الأهلي شباك النجم بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب بالقاهرة، جاءت عن طريق محمد أبو تريكة وأسامة حسني ومحمد بركات، ليتوج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه.


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