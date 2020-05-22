المتحف المصري بالتحرير يحصد لقب الأكثر تأثيرا في قارة أفريقيا

حصل المتحف المصري بالتحرير على المركز الثاني كأكثر المتاحف المؤثرة فى جمهور منصة التواصل الاجتماعي تويتر في قارة إفريقيا، وذلك بناء على احصائية الاحتفال الثقافي العالمي "اسبوع المتاحف" (Museum week. )





وقالت صباح عبد الزارق مدير عام المتحف، إن تلك الاحصائية هي مبادرة سنوية يتم تنظميها في شهر مايو من كل عام تحت رعاية منظمة العلوم والثقافة اليونسكو، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف، وجاء المتحف المصري هذا العام فى المركز الثانى.





واشارت عبد الرازق، إلى أن الاحصائية تقاس بمستوى التفاعل، وجودة المعلومة المقدمة، وتنوع موضوعاتها؛ حيث يتم خلالها حصر أكثر خمس متاحف تحقق تفاعلا من خلال المحتوى المنشور ويتم حساب معدل الوصول ليصل الى 5.6 مليون مستخدم لجميع المتاحف الافريقية ومستوى التفاعل 4.6 الاف من المستخدمين تفاعلا كما يتم تقييم المحتوى المنشور من خلال تقييم القائم على النشر ليتميز 889 من المتاحف الافريقية.







