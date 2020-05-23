إمام المفسرين.. القرطبي اختار المنيا وعاش ودفن بها بعد سقوط الأندلس

اختار الأمام المفسر شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبو بكر الشهير بالأمام القرطبي إمام المفسرين مدينة المنيا لتكون قبلته بعد أن سقطت الأندلس وعاش بها وكانت دروسه ومجلسه يحضرها مريدو العلم والفقه من كل الأقطار المصرية ويعد القرطبى صاحب أشهر التفاسير القرآنية تفسير "الجامع لأحكام القرآن".





وُلد أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، في بداية القرن السابع الهجري بمدينة قرطبة بالأندلس وكانت الأندلس في ذلك الوقت منارة إسلامية كبري توسع في دراسة الفقه والقراءات والبلاغة وعلوم القرآن.





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وعند سقوط الأندلس رحل القرطبي منها واختار منية ابن الخصيب لتكون موطنه الجديد، عاش الإمام الزاهد بالمنيا وكانت له حلقات الدرس في الزاوية الشهرة بمدينة المنيا بمنطقة معروفة حاليا باسم أبو عرب فأعيد بناء الزواية لمسجد كبير يعد مقصدا من مقاصد المتصوفين وبني بجواره ضريحا لنقل جثمانه المدفون به منذ عام 671 هجرية في ضريح بقرية زواية سلطان شرق النيل ولكن لم ينقل.





وتعددت أقاويل لأسباب عدم نقله الجثمان منها أن هناك رؤية لمسئول ظهر له الأمام يطالب بعدم نقله والبعض يؤكد نقله وأخريين أن موقع الضريح الموجود شرق النيل ليس هو موطن دفنه ليظل ضريح الإمام ومجده مزارا للمتصوفين وبعض السياح وخاصة لموقع المسجد طريق الصعيد الزراعي ليكون للإمام المفسر ضريحين ومسجد شهير باسمه.





يقول الشيخ عامر محمد أمام مسجد أن الشيخ القرطبي منذ أن قدم لمصر اختار المنيا لتكون موطنه واختار العلم والفقه وكان المسجد يأتي إليه مريدي العلم من كل الأقطار ورغم أن داخل المسجد ضريح اختلف البعض في أن الامام نقل جثمانه من زواية سلطان إلي المسجد إلا أن هناك روايات للشيخ أحمد حسن الباقوري بأن مدفن الشيخ في خيط الجبل.





وضريح القرطبي له مكانة كبيرة لدى أبناء محافظة المنيا والمتصوفين حيث يحرص المتصوفون على إقامة مولد كبير له في التاسع والعاشر من شهر محرم من كل عام.