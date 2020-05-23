بعد ضبط لصوص الحديد.. صاحب مخزن ببني سويف يوجه رسالة هامة للأمن .. ماذا قال؟

أثني صاحب مخزن حديد بمنطقة الحمرايا شرق النيل بمحافظة بنى سويف على

جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف

فى نجاحها وضبط تشكيل عصابى قام بالسطو

على مخزن الحديد الخاص به .

وقال صاحب المخزن إنه

رغم الظروف التي تمر بها البلاد وجائحة

كورونا الا ان دور الأمن لم يغب والتواجد الامني في الشارع السويفي وقدم صاحب المخزن الشكر إلى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف و العميد محمد

عبدالوهاب مدير المباحث الجنائية و العميد طارق عيسى رئيس المباحث الجنائية و العقيد مصطفى كامل مفتش

مباحث مركز بنى سويف الرائد أحمد عبدالعظيم

رئيس مباحث مركز بنى سويف .

واثنى على الدور الذى

قام به النقيب محمد قاسم معاون رئيس مباحث مركز بنى سويف فى ضبط التشكيل العصابى الذى قام بالسطو على مخزن الحديد.

إقرا أيضا :

شاهد.."كحك وبسكوت" من محافظة بني سويف لأسر شهداء الجيش والشرطة بمناسبة عيد الفطر

وضبطت مباحث مركز شرطة

بني سويف، تشكيلا عصابيا تخصص في السرقة بالإكراه

واستيلاءة على حديد من داخل مخزن .

وتلقى اللواء زكريا صالح

مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من العميد محمد عبد الوهاب مدير المباحث

الجنائية يفيد بتلقى مركز شرطة بنى سويف بلاغا من "هلال.ص.ع" 71 سنة، فلاح، ومقيم بقرية تل ناروز التابعة لمركز بني سويف،

بتعدي مجهولين عليه أثناء ممارسة عمله كحارس مخزن حديد بقرية الحمرايا بمركز بني سويف

وسرقة طن ونصف حديد بالإكراه.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف

العميد طارق عيسي رئيس المباحث الجنائية يضم العقيد مصطفي كامل مفتش مباحث المركز،

والرائد أحمد عبدالعظيم رئيس مباحث المركز

والنقيب محمد قاسم معاون رئيس المباحث بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم.

حيث تبين أن وراء ارتكاب

الواقعة 3 عمال وهم "ر. ع. ف"30 سنة وشهرته رمضان المليجي، و "م. ج.

م" 35 سنة وشهرته بومبة، و"ه. س. ح" 21 سنة، وجميعهم مقيمين بمحافظة

الفيوم، وأنهم اتخذوا من السرقة وسيلة لكسب الرزق والصرف علي ملذاتهم .

وانتقل النقيب محمد قاسم معاون مباحث مركز شرطة بنى سويف على رأس

قوة وتمكن من ضبطهم والسيارة والمسروقات، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا

بأنهم احضروا سيارة ر أ ع 7489 ايسوزو بيضاء اللون، وتحرر محضر رقم 6191 لسنة 2020م

جنح مركز بني سويف، واحيل إلي نيابة مركز بني سويف لمباشرة التحقيقات.



