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سيارات

أسباب إضاءة لمبة الوسائد الهوائية وكيفية التعامل معها

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:13 م
لمبة الوسائد الهوائية
لمبة الوسائد الهوائية
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اشرف عطية

الإيرباج  وسيلة الحماية الأهم ضد الحوادث بعد حزام الأمان في السيارات، حيث يقوم الإيرباج بالامتلاء والخروج من مكانه لحماية الراكب والسائق من الاصطدام بالتابلوه أو بأجزاء السيارة الصلبة عند وقوع حادث كبير لاقدر الله .

لكن في بعض الأحيان تضيء لمبة الإيرباج في تابلوه السيارة دون سبب واضع او معروف، ولذلك نوضح بيان الحالات التي تضئ فيها خاصة أن هناك عدة أسباب تجعل لمبة الإيرباج تضيء من تلقاء نفسها، تتمثل في التالي:

- رطوبة في وحدة التحكم ..أحيانا تحدث مشكلة لوحدة تحكم إشارة الوسائد الهوائية لوجودها أسفل مقعد السائق نتيجة للاهتزاز أو تعرضها للماء.

- ضعف بطارية السيارة ..وهو من أكثر الأسباب شيوعا لإضاءة هذه اللمبة، وبمجرد شحن البطارية تزول المشكلة.

- الدوائر الكهربائية .. بمرور الوقت توجد دوائر كهربائية خاصة بالوسادة الهوائية تتفكك وتصبح هشة، مما يؤدي لإضاءة اللمبة، وبمجرد تغيير الدوائر الكهربائية تزول المشكلة.

-حزام الأمان وعادة ما يظهر هذا الشعار أمامك في لوحة القيادة بحال إذا كانت سيارتك تعاني من مشكلة في حزام الأمان.


يجب عليك الذهاب للفني لأنه أكثر دراية منك بمثل هذه الأمور خصوصا الحساسة والتي تخص الايرباج و يجب وضع السيارة علي جهاز كشف الأعطال بالكمبيوتر لبيان العطل بالتحديد .
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