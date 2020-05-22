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أخبار العالم

1830 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:18 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا في قطر
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة في قطر تسجيل حالتي وفاة و1830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن منظمي مونديال قطر 2022 بدءوا يشعرون بالقلق من عدم قدرة العديد من المشجعين على تحمل تكاليف السفر لحضور مباريات المونديال بعد أن تسبب فيروس كورونا في ركود عالمي كبير خلال الوقت الحالي.


وقال حسن الذوادي الأمين العام للجنة المنظمة لكأس العالم 2022، ، أن "كل شيء يبدو غير واضح حاليا، نحن ندخل في حالة ركود، كما أن هناك قلقا بشأن الاقتصاد العالمي وقدرة المشجعين على تحمل تكاليف السفر وتحمل القدوم والإقامة ومتابعة مباريات كأس العالم".

يذكر أنه من المقرر إقامة نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، في الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.
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