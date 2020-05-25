شاهد.. «ساحة الرحمة» بالجبيل متنفس سكان طور سيناء في ظل إغلاق المسجد

أصبحت ساحة مسجد الرحمة بالجبيل الخضراء متنفس سكان قرية الجبيل، رغم اغلاق المسجد بسبب الإجراءات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا الذي اجتاح العالم يذهب سكان قرية الجبيل للجلوس إلى ساحته الخضراء المطلة على البحر وعلى شواطئ خليج السويس في منظر رائع وبديع.
يقول ابراهيم حسين من سكان قرية الجبيل إن ساحة المسجد متنفس للمواطنين للجلوس امام البحر وقراءة القرآن الكريم قائلا: "إذا كانت كورونا منعتنا من دخوله فيكفي إن نبقي في ساحته".
ويعتبر مسجد الرحمة بالجبيل تحفة معمارية فريدة ومزار سياحي بني علي طراز مسجد الصحابة بشرم الشيخ وافتتحه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف برفقته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يناير الماضي والمسجد شيد بالجهود الذاتيه بتكلفة بلغت نحو ٨ مليون جنيه وملحق به مكتب تحفيظ قران وجمعية خيرية وسبيل مياه وقد غير وجه قرية الجبيل بطور سيناء.
وكان يشهد هذا المسجد في العشر الاواخر من رمضان اعتكاف المصلين وختم القران الكريم به وبداخله اجواء روحانيه ويقوم سكان طور سيناء بزيارته.