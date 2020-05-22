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أخبار البلد

شاهد.. لحظة وصول طائرة عسكرية ثانية تحمل مساعدات طبية لجنوب السودان

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:27 م
طائرة المساعدات الطبية
طائرة المساعدات الطبية الثانية لـ جنوب السودان
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محمد إبراهيم
ينشر موقع صدى البلد فيديو لوصول طائرة المساعدات الطبية الثانية لـ جنوب السودان لمواجهة فيروس كورونا.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإعداد وتجهيز طائرة نقل عسكرية ثانية وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الطبية والدوائية مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية جنوب السودان لمساعدتها فى التغلب على فيروس كورونا فى ظل الأزمات المتتالية التى تتعرض لها جمهورية جنوب السودان.

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تشمل شحنة المساعدات كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية للأطقم الطبية، فضلًا عن كميات كبيرة من ألبان الأطفال.

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخًا لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التى تجمع مصر بدول القارة السمراء.

كما يأتي ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المعاونة للأشقاء بجمهورية جنوب السودان.
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