أشنجوط..هدية أهالي سيوة للأطفال حديثي الصيام خلال شهر رمضان

تتميز واحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح ، بتفردها بالعديد من العادات والتقاليد، التي تميزها عن غيرها .





ومن اهم الطقوس والعادات التي يقوم بها أهالي واحة سيوة فى منتصف شهر رمضان تشجيع الصبية من أبناء الواحة والذين نجحوا فى الصيام هذا العام للمرة الأولى، من خلال تقديم بعض الهدايا الرمزية لهم .





ويقول محمد عمران من أهالي سيوة ان شهر رمضان يعد عيدًا لدى الصبية الصائمين الجدد فجميع الأهالي يحتفلون بهم تشجيعا لهم .





وأضاف أنه فى منتصف شهر رمضان يتم إهداء الصبية الصائمين الجدد أكلة بط بالرقاق ومعها البيض المسلوق فوق وجه الصينية وهو ما يطلق عليه أشنجوط باللهجة السيوية.









وأوضح أنه يتم منح الصائم الجديد من صبية الواحة نقودًا توزع من الوالد او الخال والعم والأشقاء على الصبية الذين يصومون لأول مرة.





وقال ان هولاء الصبية لا يفطرون فى بيوتهم إلا مرة واحدة فى الشهر، ولا يتسحرون أيضًا لكثرة العزومات من الأهل والأقارب بالفرحة بالصائم الجديد فى العائلة .



