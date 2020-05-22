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رياضة

عبدالرحمن رشاد: حمادة إمام سبب حبي للكرة.. وحلمي زامورا منحني العضوية الشرفية

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:33 م
حمادة إمام
حمادة إمام
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محمد السعيد
أكد عبدالرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية السابق، أن الثعلب حمادة إمام نجم نادي الزمالك السابق، كان في حبه لكرة القدم، وتشجيعه لنادي الزمالك.

وقال عبدالرحمن رشاد: في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة:" حمادة إمام كان سببا كبيرا في حبي لكرة القدم وأنا صغيرا، وكنت أحرص على تشجيع فريق الزمالك من الاستاد".

وتابع:" حلمي زامورا منحني أنا وزملائي العضوية الشرفية لنادي الزمالك، بسبب حرصنا الشديد على قطع مسافات طويلة من أجل تشجيع نادي الزمالك".

وواصل:" رغم زملكاويتي التي أفتخر لها، إلا أن انتمائي لم يؤثر يوما ما، على عملي في الإذاعةـ، عندما استضافت مرتضى منصور في الإذاعة وكان يتولى منصبا بنادي الزمالك، حرصت على استضافة محمود الخطيب، كي أعطي لكي طرف حقه، ولا انحاز لطرف على حساب الأخر".

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا بقرار من اتحاد الكرة، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
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