قنوات روتانا تعرض 5 أفلام جديدة في عيد الفطر

الفيلم الأول

تعرض قناة روتانا الفضائية، في أول أيام عيد الفطر المبارك، فيلم «عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهى به الأمر إلى المهزلة»، والفيلم من بطولة الفنان الكوميدي بيومي فؤاد.









الفيلم يعتمد على البطولة الجماعية لكل من أحمد فتحى، محمد سلام، محمد ثروت، محسن منصور، والوجه الجديد هايا إبراهيم، وهو من إخراج شادي علي.









وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ساخر حول 3 شباب من خلفيات متباينة، التقوا مصادفة خلال رحلة متجهة إلى لبنان، تبدأ بينهم مواقف كوميدية طريفة.









الفيلم الثاني

تعرض قناة روتانا الفضائية، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، فيلم «فص ملح وداخ» للفنان عمرو عبدالجليل، هبة مجدي، صفية العمري، ويزو، من إخراج تامر بسيوني.









الفيلم تدور أحداثه حول "بيكو"، وهو شاب ثرى يتعرض لموقف مريب يجعله يظهر ويختفى لبعض الاشخاص و يتسبب فى تغيير مجرى حياته.









الفيلم الثالث

تعرض قناة روتانا الفضائية، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، فيلم «يجعله عامر» بطولة أحمد رزق، بوسي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، وتدور أحداث الفيلم حول عامر الشاب المعقد نفسيًا، الذي يطلق زوجته ثلاث مرات، ويبحث عن حلول لإعادتها لعش الزوجية.









وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حيث يظهر أحمد رزق فى دور شخص معقد نفسيا يدعى "عامر" دائم الشك فى زوجته وينفصل عنها الفيلم من إنتاج أحمد السبكي.









الفيلم الرابع

تعرض قناة روتانا الفضائية، في رابع أيام ع يد الفطر المبارك، فيلم «سمكة وصنارة»، إخراج طارق عبدالمعطي، بطولة كريم قاسم، أمير صلاح، نجم فريق بلاك تيما، وميس حمدان.









وتدور أحداث "سمكة وصنارة" في جو من المغامرة والكوميديا حول محمد حمص ومصطفى بنداري، يقومان بعمليات نصب فى الشوارع حتى تأتى فى طريقهما عملية نصب كبيرة، ويبدأ كلاهما فى التخطيط والتجهيز لتنفيذ العملية فيحدث لهما العديد من المفاجآت.





الفيلم الخامس