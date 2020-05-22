ذاكرة حديدية من السقا تضمن له الفوز في لعبة الحفظ والتخزين والترتيب.. فيديو

فاز الفنان أحمد السقا علي المطرب وليد توفيق في لعبة الحفظ والتخزين والترتيب، بفضل ذاكرة السقا القوية.





تهدف هذه اللعبة الي التركيز والذاكرة القوية بسبب إعادة ترتيب الاشكال والاشياء في أماكنها مرة أخرى كما كانت في الصورة.





ويشهد برنامج إغلب السقا في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية جديدة وغير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة تبدأ المنافسة بين الضيف وأحمد السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.





بالإضافة إلي وجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، والبرنامج تُقدمه رزان مغربي.





ويُعرض برنامج إغلب السقا على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.