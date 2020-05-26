حسني يوسف: تراجع في أعداد الأطفال والكبار بلا مأوى في الشوارع مع انتشار فيروس كورونا

قال حسني يوسف، مدير برنامج أطفال بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج أطفال بلا مأوى يواصل العمل خلال عيد الفطر المبارك، حيث إن البرنامج أعد خطة للتعامل مع أوقات حظر التجول الجديدة التي طبقت خلال إجازة عيد الفطر المبارك.





وأضاف "حسنى" فى تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» أن البرنامج يتلقى البلاغات من خلال الخط الساخن للبرنامج أو خط نجدة الطفل أو شكاوى مجلس الوزراء أو عن طريق شكاوى وزارة التضامن الاجتماعى وسيتحرك فريق التدخل السريع وبرنامج أطفال بلا مأوى على الفور لمكان الشكوى.





وأشار مدير برنامج أطفال بلا مأوى إلى أنه تلاحظ تراجع في أعداد الأطفال والكبار بلا مأوى في الشوارع مع انتشار فيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى انخفاض أعداد عمالة الأطفال واستجابة عدد كبير من الكبار بعدم التواجد فى الشارع بسبب ظروف حظر التجوال.





وأوضح حسنى أن فريق برنامج أطفال بلا مأوى يتبع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا فى الحالات التى يتم التعامل معها، وذلك من أجل الحفاظ على فريق المتعامل مع الحالات، وكذلك الحالات التى تتواجد لفترات طويلة فى الشارع.