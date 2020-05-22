وزير البترول الأسبق: الدولة تتعامل مع الأزمات بطريقة احترافية .. فيديو

علق المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الدولة تتعامل حتى الاَن مع الأزمات التي مرت بها بخطى احترافية تنم عن اهتمام الدولة بالمواطن، متمنيا أن يهتم المواطن بنفسه أيضا.









وأضاف كمال خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسي عبر فضائية "الحدث اليوم"، "الفترة اللي بنمر بيها صعبة على العالم كله، واقتصاديات العالم بالكامل هتتأثر وتواريخ الميلاد هتبقي مصنفة قبل وبعد كورونا، واهتمام الدول بالتعليم والصحة والتركيز على التنمية المجتمعية هيكون ليها دور كبير في الفترة القادمة، وإجراءات الوقاية جيدة جدا والحزم التشجيعية اللي قدمتها الدولة للمتأثرين فيها تخفيف كتير عن الاَثار والمعاناة كتأجيل سداد الأقساط".









وتابع: "بالرغم من الاجراءات اللي اخدتها الدولة في أزمة كورونا إلا أن بعض المواطنين يمتنعون عن سداد فاتورة الغاز أو الكهرباء بحجة كورونا بالرغم أن الدولة لم تتأخر في دفع المرتبات، لابد من استثمار الأزمة والخروج منها بدروس، فأمريكا قبل الأزمة لم يكن لديها شئ اسمه دليفري بعد الأزمة شركات الدليفري زودت عدد العاملين عندها والتسوق الإلكتروني انتشر، والناس اللي بيشتلغوا في الاتصالات حصل عندهم ضغط وعمل كبير ".