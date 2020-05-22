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فن

محمد مهران: ولادة ابني الأول تزامنت مع تصوير أصعب مشاهدي في البرنس

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:12 م
محمد مهران
محمد مهران
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قسم الفن
قال محمد مهران إن مسلسل "البرنس" أضخم عمل شارك فيه خلال مشواره الفني، متابعا أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها بعمل مع المخرج محمد سامي.


وتابع  محمد مهران، خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى على قناة إكسترا نيوز، أن محمد سامي يعد أكثر مخرج عمل معه وكان مرتاحًا في هذا التعامل لأنه مخرج يهتم بكل الممثلين كما أنه هو من كتب المسلسل وبالتالي كان يسمح للفنانين بالآداء المختلف و"التجويد"، مشيرًا إلى أنه كممثل لن يقدر على إخراج آداء جيد إلا لو كان وسط منظومة جيدة. 


وأضاف أن صفعة الفنانة نور التي تجسد دور شقيقته كانت "بجد" وليست تمثيلا خلال الحلقات الأولى، وذلك بعد سرقة محل المجوهرات الخاص بزوجها ضمن أحداث المسلسل، مشيرًا إلى أن الزيارات التي كان يتلقاها في السجن كان بها مشاعر وندم بشكل كبير وهي من أصعب المشاهد بالنسبة له.


وأوضح مهران أنه كان زميل محمد رمضان في معهد الفنون المسرحية وهو ممثل ونجم "شاطر" بكل أركان النجومية لأنه يركز ويحب زملائه، كاشفًا أن مشهده مع أشقاء رضوان البرنس حين كان يخدعهم كان به موقف صعب وغريب لأن زوجته في ذلك الوقت كانت تلد وعقب تصوير المشهد ذهب إليها بسرعة للمستشفى للاطمئنان عليها وعلى رضيعه زين. 

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