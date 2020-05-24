التضامن: 5000 متعافى من الإدمان استفادوا بجلسات علاج الدعم النفسي «أون لاين»

وقال عمرو عثمان، فى تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إنه منذ بداية تطبيق الحظر المنزلى تلقى الخط الساخن عددا كبيرا من الاتصالات، وذلك من الأسرة للمشورة عن الاكتشاف المبكر للإدمان، مشددا على أن الخط الساخن تلقى كذلك عددا من الاتصالات لطلب العلاج من "المهنيين والحرفيين".





اقرأ أيضا: عمرو عثمان: الحشيش أكثر مواد التعاطي والترامادول في المرتبة الثانية





وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن الصندوق بث جلسات "أون لاين" لتقديم الدعم النفسى والرد على استفسارات المتعافين وأسرهم من خلال أخصائيين متخصصين لدى الصندوق، بجانب تنظيم جلسات العلاج الجماعي للمتعافين "أون لاين"، وهى عبارة عن مجموعة من المهارات الحياتية التى تساعدهم على التخلص من سلوكيات الإدمان واستمرارهم في التعافي والحد من الانتكاسة.





وأوضح عثمان أن هذه الجلسات كانت تتم داخل المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان وأنه منعا للتجمعات كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا، يتم حاليا تنظيم جلسات العلاج الجماعي خلال تواجد المتعافين فى منازلهم دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفيات، واستفاد من هذه الجلسات ما يقرب من 5000 متعافى حتى الآن.





وأكد أن مشاركة بطل الصاعقة الضابط أحمد عبد اللطيف فى حملة «أنت أقوى من المخدرات»، لها ردود فعل إيجابية، خاصة أن البطل شارك فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه.