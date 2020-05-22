هل يحق للمسافر بـ الطائرة الأخذ برخصة الإفطار .. أزهرى يجيب

أكد الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن سبب رخصة الإفطار في السفر لا ترجع للإفطار البدني ولكنها ترجع لان السفر قطعة من العذاب.





وتابع الهدهد خلال حوار ببرنامج "رسائل إيمانية" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": " رخصة الإفطار في الصوم لا تتعلق بالوسيلة التي يسافر بها فالآن الطائرات والقطارات مكيفة.









وأشار إلى أن السفر له ألم نفسي، والمشاعر عندما تصاب يكون مردودها على الأبدان، معقبا:" يجف ريقك وتشعر بالكآبة فيرخص لك الإسلام أن تفطر في السفر".









وأردف:"الحكم في السفر المسافة وليست الوسيلة، الوسيلة تتغير، ولهذا بنيت أحكام الفطر في السفر على المسافة وهى 20 فرسخا يعني 83 كيلومترا".









ونوه إلى ان الله يحب ان تؤتي رخصه، قائلا:"المقصد من الشرع الأخذ بالرخص فلا يعني ركوب الطائرة أن لا نأخذ برخص الله سبحانه وتعالي".