أخبار الرياضة.. إصابة لاعب الزمالك بفيروس كورونا.. لوحة نادي القرن تضع الأبيض في ورطة مع الكاف

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بوضع لافتات على سور النادي بتنصيب الزمالك ناديا للقرن الأفريقي وكتب مسؤولو النادي الأبيض على اللافتات: " الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".













أكد مصدر مسئول بـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، "كاف" أن نادي الزمالك سيتعرض للمساءلة القانونية، بسبب استخدامه لـ شعار الكاف في اللوحة التي علقها على أسواره منصبًا نفسه ناديًا للقرن الإفريقي.













حرصت زوجة الكابتن شعبان عبد الوهاب نجم منتخب مصر والزمالك فى كرة السلة السابق على توجيه استغاثة من أجل إنقاذ اللاعب عقب إصابته بفيروس الكورونا.













أكد أحمد عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه على تواصل دائم مع اللاعب شعبان عبد الوهاب نجم الفريق السابق في كرة السلة، بعد إصابته بفيروس كورونا.













تفاعل السوري عمر السومة، مهاجم نادي الأهلي السعودي، مع حلقة اليوم من مسلسل البرنس، للفنان محمد رمضان.







