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أخبار البلد

عضو الأعلى للإعلام: انخفاض مخالفات الدراما هذا العام

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:01 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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عبدالوكيل ابوالقاسم

رصدت اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، انخفاض ملحوظ فى ملاحظات الدراما والمخالفات هذا العام عن العام الماضى.

قال صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن مخالفات الدراما هذا العام قليلة جدا، ولكن ربما يكون هناك ملاحظات موجودة بالفعل.

وأكد عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، لـ "صدى البلد" أن المجلس يقوم بتوجيه جميع الملاحظات التي يتم رصدها إلي صناع الدراما ويقمون بالتعامل معها ليتم تفاديها في العام القادم.

وأوضح عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أن صناع الدراما على مدار الثلاث سنوات الماضية يتعاملون بشكل جيد جدا ويسلكون الطريق الصحيح لتكون الدراما المصرية على القمة كسابق عهدها، وتصبح علي رأس الدراما في العالم العربي.

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