بنشرب مياه ملوثة.. مواطنون يشكون من تغير خواص المياه في كفر ميت العز بالدقهلية

شكا المواطن السيد ماجد هلال محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تغير خواص المياه فى قرية كفر ميت العز التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية.









ويقول فى رسالته: "بنشرب مياه ملوثة ونحن فى رمضان ونحتاج إلى المياهىلقضاء أغراضنا"، مطالبا شركة المياه بالتدخل لحل المشكلة وتوفير مياه شرب نقية.









للتواصل مع القارئ 01090845028









اقرأ أيضا:









ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



