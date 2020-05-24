لبحث ملفات القيد.. الصحفيين تعقد اجتماعا عقب إجازة عيد الفطر

تعقد لجنة القيد بنقابة الصحفيين اجتماعا عقب إجازة عيد الفطر المبارك لتحديد موعد عقد لجنة المشتغلين، وبحث ملفات القيد.





وتناقش اللجنة موعد عقد لجنة القيد بجدول تحت التمرين ولجنة قيد المشتغلين عقب إجازة عيد الفطر المبارك.









ومن المقرر أن تحدد لجنة القيد موعد عقد الدورات التدريبية للمتقدمين للقيد بجدول تحت التمرين عقب إجازة عيد الفطر.





وكانت لجنة القيد فتحت من قبل باب التقدم للقيد بجدول "المشتغلين" من 7 وحتى 12 مارس الماضى، وتم تعطيل عقد اللجنة بسبب تفشى فيروس كورونا فى البلاد.





كما تناقش اللجنة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ووضع برنامج للدورة التدريبية للمتقدمين للقيد بجدول تحت التمرين.





