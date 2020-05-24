AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لبحث ملفات القيد.. الصحفيين تعقد اجتماعا عقب إجازة عيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 11:44 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
تعقد لجنة القيد بنقابة الصحفيين اجتماعا عقب إجازة عيد الفطر المبارك لتحديد موعد عقد لجنة المشتغلين، وبحث ملفات القيد.

وتناقش اللجنة موعد عقد لجنة القيد بجدول تحت التمرين ولجنة قيد المشتغلين عقب إجازة عيد الفطر المبارك.


ومن المقرر أن تحدد لجنة القيد موعد عقد الدورات التدريبية للمتقدمين للقيد بجدول تحت التمرين عقب إجازة عيد الفطر.

وكانت لجنة القيد فتحت من قبل باب التقدم للقيد بجدول "المشتغلين" من 7 وحتى 12 مارس الماضى، وتم تعطيل عقد اللجنة بسبب تفشى فيروس كورونا فى البلاد. 

كما تناقش اللجنة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا ووضع برنامج للدورة التدريبية للمتقدمين للقيد بجدول تحت التمرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقابة الصحفيين تكشف تفاصيل إصابة محمود رياض بفيروس كورونا

تعرف على مفاوضات نقابة الصحفيين لتحسين أوضاع العاملين بالمهنة

ترشيحاتنا

vib وعناية مركزة.. تخصيص حجرتين لـ رجاء الجداوي بمستشفي أبو خليفة للعزل

لانعرف عنه شيئاً.. مدير معهد ووهان يفند اتهامات أمريكا بتخليق فيروس كورونا

البرنس يتصدر تويتر.. ومغردون: مسلسل أسطوري وشكرا محمد رمضان وأحمد زاهر

مشاري راشد لـ محمد النني: الله يفتح عليك ويبارك فيك

هدايا الرئيس السيسي لأهالى الشهداء والمصابين بمناسبة عيد الفطر.. شاهد

فريدة سيف النصر تعتذر لجمهورها عن نهاية مسلسل الفتوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطار العيد.. شكشوكة تركية وسلطة يونانية وبطاطس بالخضراوات

الكعك أعلاها.. السعرات الحرارية لـ حلويات العيد

عادة غير صحية.. أضرار شرب الشاي بحليب مع الكعك والبسكوت