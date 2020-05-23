للحامل.. تخلصي من الغثيان والقيء بتلك الطرق

تعاني الحوامل دائما من الغثيان والقيء، لذلك قدمت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية نصائح مجربة للتخفيف من حدة الغثيان.
وأوضحت أن تلك النصائح تشمل ما يلي:
- تناولي 4-5 وجبات خفيفة خلال النهار بدلًا من 3 كبيرة.
- أجبري نفسك على تناول وجبة الفطور حتى ولو كان ذلك مزعجًا فالمعدة الخالية تزيد من حدة الغثيان
- تناولي قطعة من الكعك أو الخبز قبل النهوض من السرير للتخفيف من الشعور بالغثيان وبعدها تناولي الفطور
- تساعد النشويات كثيرًا في الحد من الغثيان وتناولي قليل من الأرز أو البطاطا المسلوقة في الوجبات الأساسية وقليل من الخبز المحمص بين الوجبات كمصدر طاقة
- والمعروف عن البهارات والدهنيات والأطعمة المقلية والأطباق الغنية بالسمنة والزبدة تزيد من الشعور بالغثيان فمن الأفضل تجنبها
- رائحة الليمون الحامض تخفف من الشعور بالغثيان ممكن استنشاقه أو إضافته للسلطة فهو يخفف مشاكل الغثيان خلال الحمل
- استبدلي الطعام الذي يزعجك بنوع آخر،، مثلًا الدجاج أو السمك بدل اللحم اذا كنتي تنزعجين منه
- اللبنة أو اللبن بدل الحليب أو الجبن
- حاولي أيضا تهوية المنزل بإستمرار.
- تناولي 4-5 وجبات خفيفة خلال النهار بدلًا من 3 كبيرة.
- أجبري نفسك على تناول وجبة الفطور حتى ولو كان ذلك مزعجًا فالمعدة الخالية تزيد من حدة الغثيان
- تناولي قطعة من الكعك أو الخبز قبل النهوض من السرير للتخفيف من الشعور بالغثيان وبعدها تناولي الفطور
- تساعد النشويات كثيرًا في الحد من الغثيان وتناولي قليل من الأرز أو البطاطا المسلوقة في الوجبات الأساسية وقليل من الخبز المحمص بين الوجبات كمصدر طاقة
- والمعروف عن البهارات والدهنيات والأطعمة المقلية والأطباق الغنية بالسمنة والزبدة تزيد من الشعور بالغثيان فمن الأفضل تجنبها
- رائحة الليمون الحامض تخفف من الشعور بالغثيان ممكن استنشاقه أو إضافته للسلطة فهو يخفف مشاكل الغثيان خلال الحمل
- استبدلي الطعام الذي يزعجك بنوع آخر،، مثلًا الدجاج أو السمك بدل اللحم اذا كنتي تنزعجين منه
- اللبنة أو اللبن بدل الحليب أو الجبن
- حاولي أيضا تهوية المنزل بإستمرار.
- لا تنسي أن التدخين ورائحة الدخان أكبر مسبب للغثيان.