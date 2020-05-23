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مرأة

للحامل.. تخلصي من الغثيان والقيء بتلك الطرق

السبت 23/مايو/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
تعاني الحوامل دائما من الغثيان والقيء، لذلك قدمت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية نصائح مجربة للتخفيف من حدة الغثيان.

وأوضحت أن تلك النصائح تشمل ما يلي:

- تناولي 4-5 وجبات خفيفة خلال النهار بدلًا من 3 كبيرة.

- أجبري نفسك على تناول وجبة الفطور حتى ولو كان ذلك مزعجًا فالمعدة الخالية تزيد من حدة الغثيان

- تناولي قطعة من الكعك أو الخبز قبل النهوض من السرير للتخفيف من الشعور بالغثيان وبعدها تناولي الفطور

- تساعد النشويات كثيرًا في الحد من الغثيان وتناولي قليل من الأرز أو البطاطا المسلوقة في الوجبات الأساسية وقليل من الخبز المحمص بين الوجبات كمصدر طاقة

- والمعروف عن البهارات والدهنيات والأطعمة المقلية والأطباق الغنية بالسمنة والزبدة تزيد من الشعور بالغثيان فمن الأفضل تجنبها

- رائحة الليمون الحامض تخفف من الشعور بالغثيان ممكن استنشاقه أو إضافته للسلطة فهو يخفف مشاكل الغثيان خلال الحمل

- استبدلي الطعام الذي يزعجك بنوع آخر،، مثلًا الدجاج أو السمك بدل اللحم اذا كنتي تنزعجين منه

- اللبنة أو اللبن بدل الحليب أو الجبن

- حاولي أيضا تهوية المنزل بإستمرار.

- لا تنسي أن التدخين ورائحة الدخان أكبر مسبب للغثيان.
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