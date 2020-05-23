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حوادث

لحظة قياس طبيب السجن النبض للتأكد من وفاة الإرهابى هشام عشماوى بعد إعدامه.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 05:08 ص
محمد العيسوى
فى مشهد لا يهابه غير الذي خالف شرع الله .. عرضت قناة ON E الفضائية، لحظة قياس الدكتور لنبض الإرهابى هشام عشماوى الذى سعى فى الأرض ليقتل الأبرياء من رجال الجيش والشرطة بغير وجه حق وكأنه مثل القلم لا يتحرك ولا يسكن له ساكن ليتأكد من وفاته.

وفى مشهد آخر ظهر عشماوى مكبل الأيدي، وبجواره الحرس من رجال الأمن، والضابط يتلو عليه نص الحكم بالإعدام، ويسأله عن الذي يريده قبل تنفيذ الإعدام، ليرد عشماوي، في لحظة ندم وانكسار قائلًا: «مبقاش ينفع خلاص». 

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 


مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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