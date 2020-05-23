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أخبار البلد

القوى العاملة: يجوز تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل.. ويستحق مثلي الأجر

السبت 23/مايو/2020 - 11:06 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أصدرت وزارة القوي العاملة منشورًا لمديرياتها ومكاتبها علي مستوي المحافظات لمتابعة إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام مع الشركات والمصانع.

وقالت الوزارة : إنه تماشيا مع القرارات التي أصدرها الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة علي صحة المواطنين ودرءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأنها.


وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، واستجابة  لمواجهة تداعيات الظروف وحالة الضرورة الراهنة ، فقد تقرر منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة مدفوعة الأجر اعتبارا من الأحد 24 وحتي الخميس  28 مايو الجاري.

ووفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون العمل ، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الأعياد إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذه الأيام لمثلي هذا الأجر.
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