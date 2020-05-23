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أخبار البلد

مستند.. بموافقة وزارتي الصحة والسياحة.. فندق بورتو مارينا جاهز لاستقبال زواره في العيد

السبت 23/مايو/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
حصل فندق بورتو مارينا علي إجازة التشغيل من وزارتي الصحة والسياحة والعمل بشكل رسمي بعد أن قامت إدارة الفندق بتنفيذ كافة الإشتراطات المطلوبة واجتيازها كل الإختبارات الصحية اللازمة  لمواكبة أسلوب العمل الجديد المتناسب مع مكافحة فيروس كورونا واتباع إرشادات السلامة والأمان الخاصة بهذه المرحلة وبالتالي أصبحت بورتو مارينا في إنتظار زوارها أيام العيد . 

ويعد الفندق، من أـوائل الفنادق في الساحل الشمالي الذي حصل علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء وذلك من خلال أعمال الفحص التي قامت بها عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية.
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