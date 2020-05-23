AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يظل الفارس فارسا.. شاهد أحدث ظهور لـ فلوكس مع خيله

السبت 23/مايو/2020 - 11:25 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
Advertisements
ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب فلوكس معلقا علي الصورة :

الخيل من اوفي المخلوقات .....ركوب الخيل... مش كل حاجه بتتركب مخلصه .. ولكن يظل الفارس فارس ... .... درس الحياه ...

 اقرا ايضا :

ولاقت الصورة ردودًا واسعة من متابعيه  وجاءت التعليقات كالآتي:
بس الفارس فارس برضه 
ماشاء الله عليك
ربنا يحفظك منور علطول و الصورة جميله جداا
قمر يا برنس و كل سنه و انت طيب

وكان الفنان احمد فلوكس قد اوضح  في تصريح لـ صدى البلد براءته من التهمة المنسوبة اليه وهى الاعتداء على احد افراد الامن، مشيرا الى انه هو من بادر منذ الصباح الباكر بالذهاب الى نيابة الشيخ زايد باكتوبر دون اى استدعاء ليوضح موقفه.

وكانت التحريات التي أجريت برئاسة العميد طارق فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر كشفت أن فرد أمن بشركة خاصة مختصة بحراسة كمبوند حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد ثان بقيام الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالضرب وسبه وشتمه.

على صعيد اخر أمرت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي، بإخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن بـ كمبوند بالشيخ زايد بكفالة 10 آلاف جنيه بعد تداول مقطع فيديو للفنان يتعدي بالضرب علي فرد الأمن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أنا الياسمين لناس باسمين.. ياسمين الخطيب تنشر صورة لها عبر إنستجرام

الناس لا تعدل ولا تزن.. رسالة غامضة من أحمد فلوكس عبر إنستجرام

وسائل إعلام فرنسية: كورونا بدأ يتلاشى عالميًا وسيختفي خلال شهر

كيفية صلاة العيد في المنزل

كيفية إحياء ليلة العيد.. الإفتاء توصى بـ 7 أعمال

حالة نادرة .. امرأة تضع 4 توائم متطابقين 100% | صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول مخبز نسائي بقنا يتحدى كورونا.. تشكيلات متنوعة من الكعك وعرض المنتجات ممنوع.. فيديو

متحرمش نفسك .. رجيم أول يوم العيد كحك وبسكوت ورنجة

سعر ومواصفات تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بعد التخفيضات الأخيرة.. صور