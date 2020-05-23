يظل الفارس فارسا.. شاهد أحدث ظهور لـ فلوكس مع خيله

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وكتب فلوكس معلقا علي الصورة :





الخيل من اوفي المخلوقات .....ركوب الخيل... مش كل حاجه بتتركب مخلصه .. ولكن يظل الفارس فارس ... .... درس الحياه ...





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ولاقت الصورة ردودًا واسعة من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي:

بس الفارس فارس برضه

ماشاء الله عليك

ربنا يحفظك منور علطول و الصورة جميله جداا

قمر يا برنس و كل سنه و انت طيب





وكان الفنان احمد فلوكس قد اوضح في تصريح لـ صدى البلد براءته من التهمة المنسوبة اليه وهى الاعتداء على احد افراد الامن، مشيرا الى انه هو من بادر منذ الصباح الباكر بالذهاب الى نيابة الشيخ زايد باكتوبر دون اى استدعاء ليوضح موقفه.





وكانت التحريات التي أجريت برئاسة العميد طارق فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر كشفت أن فرد أمن بشركة خاصة مختصة بحراسة كمبوند حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد ثان بقيام الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالضرب وسبه وشتمه.





على صعيد اخر أمرت نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي، بإخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن بـ كمبوند بالشيخ زايد بكفالة 10 آلاف جنيه بعد تداول مقطع فيديو للفنان يتعدي بالضرب علي فرد الأمن.