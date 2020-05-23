أهم الأخبار: مقتل 21 إرهابيا في سيناء.. ناجٍ جديد بمعركة البرث.. طقس أول يوم العيد ربيعي معتدل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية من صباح اليوم، السبت، عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:





إصابة ضابطي شرطة فى المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيًا فى شمال سيناء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة فى تنفيذ العمليات الإرهابية أو التى تخطط لتنفيذها، والتى تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الاقتصادية.



توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية.. مزيد من التفاصيل هنا





5 عبوات متفجرة وحزامان ناسفان.. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا بالتزامن مع العيد.. صور

لقى ٢١ إرهابيا مصرعهم في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة ببئر العبد فى شمال سيناء.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء مقرًا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية.. مزيد من التفاصيل هنا





القوى العاملة: يجوز تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل.. ويستحق مثلي الأجر

أصدرت وزارة القوى العاملة منشورًا لمديرياتها ومكاتبها علي مستوي المحافظات لمتابعة إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام مع الشركات والمصانع.

وقالت الوزارة إنه تماشيا مع القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء.. مزيد من التفاصيل هنا









طقس أول يوم العيد.. لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا تصاحبه أمطار والعظمى بالقاهرة 29

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا، الأحد، الذي يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يكون على القاهرة والوجه البحري لطيفًا نهارا مائلًا للبرودة ليلا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا كما تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تكون مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة.

ويكون الطقس غدًا، لطيفًا على السواحل الشمالية نهارا مائلًا للبرودة ليلا.. مزيد من التفاصيل هنا









نقابة القراء: صلاح الجمل أساء لرموز دولة تلاوة القرآن

قال محمد الساعاتى، المتحدث الرسمى لـ نقابة القراء، إن هناك استياءً داخل أروقة النقابة بسبب التصريحات التى أدلى بها القارئ الطبيب صلاح الجمل التى تطاول فيها على رموز وأعلام دولة تلاوة القرآن الكريم.. مزيد من التفاصيل هنا









بوابة التعليم الأساسي تعلن نتيجة طلاب مدارس القاهرة بالرقم القومي الآن

أعلنت بوابة التعليم الأساسى على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة تقييمات آخر العام الدراسي 2019 /2020.

ونشرت بوابة التعليم الأساسي، نتيجة آخر العام لتلاميذ الصفوف.. مزيد من التفاصيل هنا









نكشف عن ناجٍ جديد بمعركة البرث.. ويروي لـ صدى البلد تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد منسي

عقب ظهور اسمه في مسلسل "الاختيار"، أحد أبطال ملحمة البرث، توافد عدد من أهالى قرية صدفا التابعة لمركز تمى الإمديد التابع لمحافظة الدقهلية، على منزل البطل "خالد مصطفى العزب"؛ لتوجيه التحية والتقدير لهذا البطل الذى قدم مع الشهيد أحمد منسى وزملائه ملحمة لكل مصري يعرف قيمة الوطن وجيشه العظيم.

وقال "العزب"، إن "أبطال مسلسل "الاختيار" أدوا الأدوار ببراعة.. مزيد من التفاصيل هنا









100 مليون جنيه.. مصدر يكشف عن عقبات تقف أمام عودة الدوري

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن وجود صعوبات تقف حائلا أمام عودة الدوري الممتاز في الفترة القادمة.

كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعلن عودة التدريبات بشكل جزئى.. مزيد من التفاصيل هنا









مقابر لا نهائية وجثامين بـ الآلاف.. شاهد.. ماذا يحدث فى البرازيل ثاني بؤرة لتفشي كورونا؟

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم، السبت، صورا صادمة تظهر مقابر لا نهائية وجثامين بالآلاف فى البرازيل التي تعد ثاني بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 حول العالم.

وأصبحت البرازيل ثاني أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد.. مزيد من التفاصيل هنا









ناقوس خطر.. الصحة العالمية تحذر من بؤرة جديدة لتفشي كورونا