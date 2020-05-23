اعتماد تخرج أول دفعة من دبلومات الدراسات العليا بجامعة العريش

اعتمد الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش، القرار الوزارى لتخرج أول دفعة من دارسي دبلومة الدراسات العليا التخصصية بنسبة نجاح وصلت إلى 82%.





وأوصى رئيس الجامعة باستخدام االتحول الرقمى بصورة شبة كاملة، حيث تم إنجاز برنامج لإدارة الدراسات العليا بالمعهد يمكن الطالب من التسجيل ومتابعة سجله الدراسي ونتائجه من خلال شبكة الإنترنت.





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كما تم توفير الشهادات المؤقتة جاهزة لكل من استكمل ملفه وسدد مصروفاته وسوف تكون متاحة بمقر المعهد بعد إجازة العيد.





وقال عميد المعهد الدكتور عزت رشاد مرزوق إنه تم عقد اجتماع مع العاملين بالمعهد مع أخذ كل الوسائل الاحترازية المعلنة للوقاية من فيروس كورونا، لحل أى مشكلات أو عقبات تواجة العاملين بالمعهد، وذلك لوضع سياسات واضحة للعمل خلال الفترة القادمة.





وأعلنت إدارة المعهد رسميا نتيجة دبلومة الدراسات العليا التخصصية فى العلوم البيئية، ولمعرفة نتيجتكم يرجى الدخول على صفحة المعهد الرسمية على موقع جامعة العريش.

www.env.aru.edu.eg





وأضاف أن النتيجة المعلنة على موقع المعهد للاسترشاد والنتيجة المؤكدة بإدارة الدراسات العليا بالمعهد ولن تظهر النتيجة للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية أو من لم يستوف ملف التقدم.





وأكد أنه يوجد لكل طالب إيميل أكاديمي على موقع النتيجة الخاص به برقم سرى مؤقت للاستفادة من بنك المعرفة المصري.





ولفت إلى أنه يمكن الدخول على هذا الرابط للوصول إلى صفحة تسجيل دخول الإيميل الأكاديمي

https://www.office.com/





للمساعدة في تفعيل الإيميل يمكن متابعة هذا الفيديو





وللاستفسار أو الشكاوى التواصل على هذا الرابط







