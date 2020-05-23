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أخبار البلد

قبل العيد.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك والرنجة بـ كورونا

السبت 23/مايو/2020 - 01:20 م
الأسماك والرنجة
الأسماك والرنجة
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شيماء مجدي
قال الدكتور عصام إبراهيم، وكيل معهد بحوث الحيوان، إن هناك رقابة مشددة على الأسواق في عيد الفطر، وذلك بناءً على تعليمات من وزير الزراعة السيد القصير، خاصة على متاجر الأسماك والدواجن واللحوم.


وأضاف "إبراهيم"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الصعب أن يكون هناك فيروس كورونا في الرنجة والفسيخ والملوحة، وذلك لعدة أسباب من أهمها درجة الملوحة التى لا يستطيع الفيروس تحملها، واختلاف درجات الحموضة والحرارة التى يتم حفظ الأسماك المملحة بها، والتي تقضي على الفيروس.


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وأوضح وكيل معهد صحة الحيوان: "إننا نقوم بالحصول على عينات من الأسماك بالأسواق والمزارع وفحصها للتأكد من سلامتها، كذلك نقوم بفحص الأسماك المستوردة والنتائج كلها سلبية وخالية من فيروس كورونا".


وناشد جميع المواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الفطر، شراء الأسماك والأسماك المملحة من الأماكن المعروفة مثل المولات التجارية والأسماء المعروفة في محلات الأسماك، والتى تطبق أعلى مواصفات الأمان.


وأكد وكيل معهد بحوث الحيوان، أن هناك رقابة شديدة على الأسماك والرنجة والملوحة، حيث يتم التفتيش عليها ومن يتم التأكد من فسادها يتم مصادرتها فورا، معلقا: "بلاش نشتري الأسماك المملحة المعروضة في الشارع".
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