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المناعة الدرع الأول في مواجهة كورونا.. البحث العلمي تشرح للأطفال كيفية الوقاية من كورونا.. ودور هام للرياضة والمكملات الغذائية في تقويتها

السبت 23/مايو/2020 - 03:00 م
تقوية المناعة
تقوية المناعة
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نهلة الشربيني
  • مكملات غذائية لجميع الأعمار لتقوية المناعة ضد كورونا
  • البحث العلمي توضح للأطفال كيفية التعامل مع الفيروس
  • الاتحاد الرياضي: الرياضة تلعب دورا هاما في تصدي المناعة لكورونا

أصبحت المناعة هي الدرع الأول في وقتنا الحالي ضد فيروس كورونا، وفي وسط أجواء الاستعداد لنزول الطلاب لأداء امتحاناتهم ومواصلة الحياة اليومية، أصبح هناك بعض الإرشادات والنصائح والابتكارات التي يمكن من خلالها حماية الأطفال والشباب وحتى كبار السن من آثار فيروس كورونا ومقاومته.

وقالت الدكتورة عائشة جلال، أخصائي طب الأطفال، وصاحبة ابتكار جديد لتقوية المناعة ضد الفيروسات واللحائزة على فضية معرضي جنيف والشرق الأوسط للاختراعات، إن الأجسام وردود أفعالها تختلف باختلاف رد الفعل للجسم، حيث يتوقف ذلك على قوة مناعة جسم الإنسان، مشيرة إلى أن انتشار كورونا حول العالم أظهر وجود تدهور شديد في مناعة  الأشخاص الذين تعرضوا له.

وأضافت عائشة جلال، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن العالم أجمع أصبح مهتما بسلامة جهازه المناعي، فيمكن الى جانب النظافة والتغذية، تناول مكملات غذائية والتي تنصح بها كبرى مؤسسات الصحة حول العالم، لما تحتويه من فيتامينات C، A ، E  Selenium، Zinc، والتي تستخدم كمضادات أكسدة ومقويات مناعية، وذلك لرفع مناعة الجسم في مواجهة الفيروسات.

وأشارت إلى أن المكمل الغذائي يتميز بأنه مناسب للعديد من الحالات، ومنها لبناء الجسم في مراحل النمو المختلفة، كما يصلح لحالات سوء التغذية في الأطفال ونقص النمو، وحالات أمراض الجهاز الهضمي؛ كحالات سوء الهضم، متلازمة القولون العصبي، والتهابات وقرح الجهاز الهضمي، كما يمكن تناوله لمن يعانون حساسية الألبان نظرا لأنه خالٍ من بروتينات اللبن، ومرضى السكر ومتلازمة الأيض لما له من دور منظم لسكر ودهون الدم.

وأوضحت أنه يستخدم في حالات الغيبوبة وحالات الرعاية المركزة الحرجة والتي تتغذى بأنبوبة معدية، حيث يمكنهم الاستفادة من مكمل غذائي قليل السعرات غني بالقيمة الغذائية، ولمرضى الأورام تحت العلاج الكيماوي أو الإشعاعي، حيث إنه غني بمختلف أنواع مضادات الالتهاب والأكسدة والتي تنظم عمل جهاز المناعة وعمليات الالتهاب بالجسم، بجانب أنه يعالج قرح المعدة التي تنتج إثر تناول الأدوية الخاصة بهم، وأيضًا له خصائص تحمي من الأورام، وتساعد على تحسين الحالة العامة بعد جلسات العلاج، كما يساعد جسم الإنسان على محاربة الأمراض الميكروبية.

على صعيد آخر، أصبح برنامج جامعة الطفل واحدا من أهم البرامج التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي أثبت نجاحه على مدار السنوات السابقة، كما أن آلاف الأطفال استفادوا منه.

وقامت جامعة الطفل بعمل فيديو حول فيروس كورونا للتعرف عليه وكيفية الوقاية منه، وجاء الفيديو مبسطا للأطفال والكبار.

ونشرت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو بعنوان "عاوزين تعرفوا إيه هو فيروس كورونا وازاي نحمي نفسنا منه؟".

وقالت: "جامعة الطفل أحد برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عملت فيديو ليكم علشان تعرفوا أكتر، وأولادكم يعرفوا أكتر عنه".

وأضافت: "الفيديو مناسب جدا للأطفال والكبار عبر هذا الرابط: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=64m6gL3EwTU ".

في سياق متصل، قال الدكتور صبحي حسانين، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، إن الرياضة تعد الوسيلة الأهم حاليا لرفع كفاءة جهاز المناعة وذلك باستخدام أنواع الرياضة المختلفة مثل ركوب الدراجات والمشي وكل ما هو متاح منها، حيث تعمل بشكل فعال على تقوية جهاز المناعة والجسم بشكل عام ضد الأمراض.

وأوضح حسانين أن الرياضة تلعب دورا كبيرا في في علاج أمراض القلب، حيث تنصح هذه الحالات بالمشي، خاصة أن العالم تعرض لوضع لم يواجهه من قبل، مشيرا إلى أن مصر استطاعت أن تتخطى الكثير بفضل قياداتها المؤمنة.

وكان "حسانين" قال إن الدراجات أصبحت وسيلة مواصلات عامة على مستوى العالم وإن أمكن لكل فرد أن يملك دراجة أتمنى أن يقوم بشرائها للتنقل بها، وهذا ما يسعى إليه الاتحاد بتوفير الدراجات للطلاب في الوسط الجامعي، مشيرا إلى أن مشروع الدراجات تتداخل فيه 3 وزارات وهي وزارة التعليم العالي والبيئة والشباب والرياضة.
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