تجارة حلوان تعلن المواضيع البحثية لطلاب النقل.. البحث الجماعي للمستجدين فقط.. والرسوب عقوبة التزوير

لطلاب تجارة حلوان.. تعرف على طريقة عمل المشاريع البحثية في 5 خطوات

القائم بأعمال عميد تجارة حلوان: لا يمكن للباقين للإعادة والمحملين بمواد تخلف عمل بحث جماعى

نشأت الوكيل: فى حالة تزوير طالب لمشروع بحثى يعتبر غشاشا ويحال للتحقيق

تجارة حلوان: تم إعلان المواضيع البحثية عبر الصفحات الرسمية للكلية









قال الدكتور نشأت الوكيل، القائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة حلوان ، إن المواضيع البحثية البديلة لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب فرق النقل من الباقين للإعادة والمحملين بمواد تخلف وأصحاب الفرص من الخارج، موحدة بالنسبة لهم وبالنسبة للمستجدين فلا تغيير فيها، حيث تم إعلانها على موقع الكلية.

وأضاف أنه يجب على جميع الطلاب بالكلية أثناء عمل الأبحاث الالتزام بالغلاف المخصص للأبحاث الذى تم إعلانه من الكلية وملء البيانات الخاصة به بطريقة سليمة 100%، وأشار إلى أنه بالنسبة للطلاب المستجدين، فإنه يمكن عمل الأبحاث الجماعية بشرط إيضاح دور كل طالب بالبحث بالتحديد الدقيق.

وبالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة، فإنه لا يعتد إلا بالطلاب المسددين للمصروفات الدراسية، كما سيتم تقديم مقترح لمجلس الكلية لتقديم خصم للطلاب الملتزمين بسداد المصروفات مبكرا فى السنة القادمة وأنه بالنسبة للطلاب غير المسددين فلا نتيجة لهم حتى سداد مصروفاتهم.





وأوضح أنه بالنسبة لأبحاث طلاب النقل ومشكلة عدد الصفحات بكل بحث، فإنه من المقرر ألا يزيد البحث الفردى على 6 صفحات والبحث الجماعى على 12 صفحة.





كما نوه إلى بالنسبة للطلاب المستجدين بالكلية، فيمكن أن يختاروا بين عمل بحث جماعى أو فردى، أما الباقي للإعادة والمحملون بمواد تخلف والمقدمون بفرصة من الخارج، فأبحاثهم فردية فقط.







ونصح الطلاب بعدم الانسياق وراء أى شائعات على السوشيال ميديا، وللحصول على أى معلومات يجب الرجوع إلى إدارة الكلية أو صفحة الكلية وصفحة اتحاد الطلاب الرسمية.







وأشار إلى أنه في حالة وجود أى تزوير بالمشروع البحثى أو وجود أبحاث متشابهة سيتم استبعادها ويرسب الطالب، بالإضافة إلى أنه فى حالة تزوير الطالب للبحث سيتم إحالته للمجلس التأديبى بالجامعة للتحقيق بالواقعة وتوقيع عقوبة عليه لأنه يعتبر غشاشا.





وذلك نتيجة لإعلان إحدى المكتبات الخاصة ببيع المذكرات لطلاب الكلية أنها ستصنع لكل طالب مشروعه البحثى، وذلك بسعر يتراوح بين ٣٠٠ و٤٠٠ جنيه لكل مادة، بل أعلنت أيضا أنه لا حاجة لأن يأتى الطالب للمكتبة لاستلامه بل توفر خدمة الدليفرى عن طريق تسليم المشروع أون لاين، بشرط تحويل الأموال لهم.







