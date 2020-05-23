تجارة حلوان تعلن المواضيع البحثية لطلاب النقل.. البحث الجماعي للمستجدين فقط.. والرسوب عقوبة التزوير

- لطلاب تجارة حلوان.. تعرف على طريقة عمل المشاريع البحثية في 5 خطوات
- القائم بأعمال عميد تجارة حلوان: لا يمكن للباقين للإعادة والمحملين بمواد تخلف عمل بحث جماعى
- نشأت الوكيل: فى حالة تزوير طالب لمشروع بحثى يعتبر غشاشا ويحال للتحقيق
- تجارة حلوان: تم إعلان المواضيع البحثية عبر الصفحات الرسمية للكلية
قال الدكتور نشأت الوكيل، القائم بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، إن المواضيع البحثية البديلة لامتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب فرق النقل من الباقين للإعادة والمحملين بمواد تخلف وأصحاب الفرص من الخارج، موحدة بالنسبة لهم وبالنسبة للمستجدين فلا تغيير فيها، حيث تم إعلانها على موقع الكلية.
وأضاف أنه يجب على جميع الطلاب بالكلية أثناء عمل الأبحاث الالتزام بالغلاف المخصص للأبحاث الذى تم إعلانه من الكلية وملء البيانات الخاصة به بطريقة سليمة 100%، وأشار إلى أنه بالنسبة للطلاب المستجدين، فإنه يمكن عمل الأبحاث الجماعية بشرط إيضاح دور كل طالب بالبحث بالتحديد الدقيق.
وبالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة، فإنه لا يعتد إلا بالطلاب المسددين للمصروفات الدراسية، كما سيتم تقديم مقترح لمجلس الكلية لتقديم خصم للطلاب الملتزمين بسداد المصروفات مبكرا فى السنة القادمة وأنه بالنسبة للطلاب غير المسددين فلا نتيجة لهم حتى سداد مصروفاتهم.
وأوضح أنه بالنسبة لأبحاث طلاب النقل ومشكلة عدد الصفحات بكل بحث، فإنه من المقرر ألا يزيد البحث الفردى على 6 صفحات والبحث الجماعى على 12 صفحة.
كما نوه إلى بالنسبة للطلاب المستجدين بالكلية، فيمكن أن يختاروا بين عمل بحث جماعى أو فردى، أما الباقي للإعادة والمحملون بمواد تخلف والمقدمون بفرصة من الخارج، فأبحاثهم فردية فقط.
ونصح الطلاب بعدم الانسياق وراء أى شائعات على السوشيال ميديا، وللحصول على أى معلومات يجب الرجوع إلى إدارة الكلية أو صفحة الكلية وصفحة اتحاد الطلاب الرسمية.
وأشار إلى أنه في حالة وجود أى تزوير بالمشروع البحثى أو وجود أبحاث متشابهة سيتم استبعادها ويرسب الطالب، بالإضافة إلى أنه فى حالة تزوير الطالب للبحث سيتم إحالته للمجلس التأديبى بالجامعة للتحقيق بالواقعة وتوقيع عقوبة عليه لأنه يعتبر غشاشا.
وذلك نتيجة لإعلان إحدى المكتبات الخاصة ببيع المذكرات لطلاب الكلية أنها ستصنع لكل طالب مشروعه البحثى، وذلك بسعر يتراوح بين ٣٠٠ و٤٠٠ جنيه لكل مادة، بل أعلنت أيضا أنه لا حاجة لأن يأتى الطالب للمكتبة لاستلامه بل توفر خدمة الدليفرى عن طريق تسليم المشروع أون لاين، بشرط تحويل الأموال لهم.
وننشر لطلاب فرق النقل الثلاث بكلية التجارة جامعة حلوان أهم خطوات عمل المشروع البحثى والتى تتلخص فى الآتى:
- تخصيص الصفحة الأولى بالبحث لبيانات الطالب من "اسم الطالب، المادة، رقم الجلوس الخاص بالفصل الدراسى الأول، الرقم القومى".
ويمكن للطلاب تحميل الغلاف الذى أعلنته الكلية للبيانات عبر هذا الرابط
كما نوضح للطلاب بعض المصادر التى يمكن الاعتماد عليها أثناء عمل الأبحاث ومنها:
- تخصيص الصفحة الأولى بالبحث لبيانات الطالب من "اسم الطالب، المادة، رقم الجلوس الخاص بالفصل الدراسى الأول، الرقم القومى".
ويمكن للطلاب تحميل الغلاف الذى أعلنته الكلية للبيانات عبر هذا الرابط
- الصفحة الثانية: يكتب فيها مقدمة البحث وهى عبارة عن شرح ملخص للبحث.
- كتابة الموضوع البحثى على طريقة مجموعة من العناصر وشرحها فى ٣ صفحات
- كتابة نتائج البحث
- كتابة المصادر والمراجع الخاصة بالبحث
- كتابة نتائج البحث
- كتابة المصادر والمراجع الخاصة بالبحث
كما نوضح للطلاب بعض المصادر التى يمكن الاعتماد عليها أثناء عمل الأبحاث ومنها:
1- iSEEK Education
يعتبر أكبر محركات البحث العلمية اللي بيبحث في مئات الآلاف من المصادر الموثوقة من الجامعات، والمؤسسات العلمية، والأبحاث العلمية.
http://education.iseek.com
2- RefSeek
موقع علمي يقوم بالبحث في مليار مقال وكتاب وبحث.
http://www.refseek.com
3- Virtual LRC
محرك بحثي علمي يقوم بالبحث في أكثر من 10000 موقع علمي موثوق بعناية لإخراج النتيجة العلمية الصحيحة لك.
https://goo.gl/8m6tRS
يعتبر أكبر محركات البحث العلمية اللي بيبحث في مئات الآلاف من المصادر الموثوقة من الجامعات، والمؤسسات العلمية، والأبحاث العلمية.
http://education.iseek.com
2- RefSeek
موقع علمي يقوم بالبحث في مليار مقال وكتاب وبحث.
http://www.refseek.com
3- Virtual LRC
محرك بحثي علمي يقوم بالبحث في أكثر من 10000 موقع علمي موثوق بعناية لإخراج النتيجة العلمية الصحيحة لك.
https://goo.gl/8m6tRS
4- Google Scholar
بيبحث في الآلاف الأوراق البحثية والمؤسسات، والمراجع البحثية الموثوقة، بالإضافة إلى أنه خدمة مميزة جدًا من شركة جوجل وعدد زواره شهريًا أكثر من 50 مليونا
https://scholar.google.com.eg/
5- Academic Index
محرك بحثي جامع يبحث في جميع محركات البحث حسب اختيارك.
https://goo.gl/Y5n80i
6- OALster
بيبحث في الآلاف الأوراق البحثية والمؤسسات، والمراجع البحثية الموثوقة، بالإضافة إلى أنه خدمة مميزة جدًا من شركة جوجل وعدد زواره شهريًا أكثر من 50 مليونا
https://scholar.google.com.eg/
5- Academic Index
محرك بحثي جامع يبحث في جميع محركات البحث حسب اختيارك.
https://goo.gl/Y5n80i
6- OALster
قاعدة بيانات تصل إلى ملايين الأبحاث العلمية
http://www.oclc.org
https://goo.gl/5VzfVh
7- Science Direct
موقع إخباري ويعمل كمحرك بحثي قوي، حيث تصل نتيجة بحثه إلى أكثر من 10 آلاف ورقة بحثية و25 ألف كتاب علمي.
https://goo.gl/nrmki6
8- Internet Public Library
مكتبة كبيرة تضم عددا كبيرا من المصادر التي تم تجميعها على مدار 20 عامًا
https://goo.gl/O8EqEL
9- Microsoft Acadimic Research
محرك بحثي للأبحاث الأكاديمية للطلبة، والأساتذة تقدمها شركة ميكروسوفت ويقوم بالبحث في أكثر من 80 مليون بحث علمي في جميع المجالات
https://goo.gl/4gtNQa
10- Archive Hub
مؤسسة بريطانية توفر ثروة حقيقية من المعلومات للباحثين.
https://goo.gl/ESCW1a
11- High Beam Reasearch
http://www.highbeam.com
12- بنك المعرفة المصري
Www.ekb.eg
http://www.oclc.org
https://goo.gl/5VzfVh
7- Science Direct
موقع إخباري ويعمل كمحرك بحثي قوي، حيث تصل نتيجة بحثه إلى أكثر من 10 آلاف ورقة بحثية و25 ألف كتاب علمي.
https://goo.gl/nrmki6
8- Internet Public Library
مكتبة كبيرة تضم عددا كبيرا من المصادر التي تم تجميعها على مدار 20 عامًا
https://goo.gl/O8EqEL
9- Microsoft Acadimic Research
محرك بحثي للأبحاث الأكاديمية للطلبة، والأساتذة تقدمها شركة ميكروسوفت ويقوم بالبحث في أكثر من 80 مليون بحث علمي في جميع المجالات
https://goo.gl/4gtNQa
10- Archive Hub
مؤسسة بريطانية توفر ثروة حقيقية من المعلومات للباحثين.
https://goo.gl/ESCW1a
11- High Beam Reasearch
http://www.highbeam.com
12- بنك المعرفة المصري
Www.ekb.eg