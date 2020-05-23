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ثروة قومية للبلاد.. سامح شكري: سفاراتنا بالخارج نجحت في طمأنة العالقين وتسهيل عودتهم لمصر

السبت 23/مايو/2020 - 02:16 م
السفير سامح شكري،
السفير سامح شكري، وزير الخارجية
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فرح علاء الخولي
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم مع بداية العام الجاري أدت لوجود أعداد كثيرة من المصريين العالقين في الخارج.

وتابع سامح شكري، خلال حواره مع قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم التنسيق مع اجهزة الدولة ومكاتب وزارة الخارجية في كل الدول التي واجهه بها المصريين مشكلة بسبب كورونا، لتحديد معايير وخطة عودة العالقين في الخارج.

وأضاف شكري أنه كان هناك أولوية في رجوع شرائح معينة من المصريين العالقين في الخارج، مؤكدًا على دور الدولة في رعاية ابنائها والحفاظ على صحتهم.

وأشار إلى أنه تم تسيير عدد من الرحلات الجوية لاستعادة المصريين سواء من الدول العربية الشقيقة أو في الدول الاجنبية، موضحًا ان كان هناك دور وجهد كبير من قبل السفارات لجمع بيانات العالقين بها وتيسير رحلة العودة للوطن.

وأكد أن الهدف كان طمأنة المصريين في المقام الأول والحفاظ على صحتهم من الإصابة بالفيروس لأنهم الثروة القومية للبلاد.

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