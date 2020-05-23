أمل مصطفى تكتب: مابقاش ينفع خلاص

استوقفتنى كثيرا عبارة ما بقاش ينفع خلاص عندما قالها عشماوى الخائن لكل معانى الانسانية ومواثيق الشرف لحظة اعدامه تاثرت كثيرا عند سماعها، ولفتت نظرى الى أن فيه وقت فعلا بيكون خلاص مابقاش ينفع فيه عمل اى شىء. فى حياة الانسان فرص و مواقف كثيرة يمكنه فيها انه يصحح اخطاء ، يقدم اعتذار ، يظهر مشاعر لمن يحب ، يصلح علاقات افسدتها الخلافات ، يستغفر ربه يصلى ، يعمل معروف واحسان ، يدفع صدقات واعمال خير ، ويتقرب الى الله يرد حقوق الى اصحابها ، يتراجع عن ظلم ظلمه لاى انسان او حتى قضاء وقت ممتع مع افراد الاسرة والتقرب اليهم ، ولكن التسويف هو ما يفسد حياتنا وتأجيل عمل كل شىء الى الغد وكأن الوقت ملكنا نكيفه كما نشاء.





فغدا إن شاء الله سوف اصنع الخير ، غدا سوف أتصدق ، غدا سوف اواظب على الصلاة غدا سأتصل بصديق غابت عنى اخباره ، عن قريب فاض حنينى اليه وشغلتنى عنه مشاغل الدنيا ، عن حبيب اشتاقت روحى له للاطمئنان عليه ولكن لم ابادر واسال عنه واتصل واقترب منه ، وديما فى الخلافات نردد دعه هو يعتذر دعه هو يتصل ،طيب اذا لم يتصل بى احد وسال عليه انا لم اتصل بأحد ، لا هذا حقى انا ليس لأحد حق عندى ، ونعيش فى خلافات مادية ونفسية ومعنوية وتزيد الفجوة بينا وبين من نحب وتمر الايام ويمر العمر وتاتى اللحظة الفاصلة التى لا نستطيع عندها عمل اى شىء فنفقد كل شىء حتى العمر يفقد ضمن افكار خاطئة وكبر وتسويف وطول الامل ببكرة ، اد ايه فقدنا غاليين علينا لم نستطع حتى ان نعبر لهم عن مدى حبنا لهم ولم يستطيعوا فعل اى شىء الا الإستسلام للقدر وتسليم الروح الى خالقها ولم يتسنى لهم حتى وداعنا ويرحلوا عن عالمنا المزيف الى عالم الحق ، ويتركونا ما بين ندم واسف على كل لحظة لم نحدثهم فيها على كل فرصة كان ممكن نكون بقربهم ولم نهتم ، عن كل كلمة اردنا التحدث بها اليهم لتسعدهم ولم تقال ، لانه مابقاش ينفع خلاص . فعلينا ان نلحق قطار العمر ونستثمر اوقاتنا وعمرنا ونسقط كل خلاف بيننا مهما كان هى دنيا لا تسوى الكثير فالسعادة الحقيقية هى بحبنا ولمتنا وودنا لبعض بتصحيح افكارنا وفهم دينا بالشكل الصحيح ، دينا يسر كله وليس فيه عسر ، العسر بافكارنا التى تسيطر علينا وتصعب كل سهل فروح الدين عند تعاملنا بها تجعلنا فى جنة الدنيا الى ان ننتقل الى جنة الاخرة وعندها يقتل كل ندم عن عطاءات فياضة كانت ممكن ان تسعدنا وتسعد من حولنا ولكننا اجلناها واستعصت عليها انفسنا بكل عند وغرور عند ذلك تاتى اللحظة الحقيقية فى حياتنا لحظة الفراق منغير ندم منغير ما نقول يريتنا منغير مانقول ما بقاش ينفع خلاص وكل عام وكل يوم وكل ساعة وانتم فى سعادة كاملة بالقرب من احبابكم.