الفندق مكلف.. نبيلة مكرم تكشف عن طبيعة الحجر للمصريين في المدن الجامعية

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه فور تقديم الخطة التي وضعتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تم التوجيه لسرعة عودتها قبل عيد الفطر.





وتابعت نبيلة مكرم، خلال حوارها مع قناة "اكسترا نيوز"، أن الرئيس أكد أن الدولة لن تترك أي أحد من أبنائها الا بعد ان تقدم له المساعدة والرعاية الكاملة.





وأضافت وزيرة الهجرة، أنه كان هناك شرائح من العالقين في الخارج لديهم القدرة على دفع فترة الحجر الصحي، وغيرهم غير قادرين لذلك تم وضع آلية لتنظيم وتحديد معايير استقبال هؤلاء المصريين بمختلف الشرائح.





وأكدت أن العمل على هذا الملف في ظل تداعيات فيروس كورونا احتاج لتعاون كل مؤسسات الدولة ومن بينهم وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والتضامن الاجتماعي، وبناء عليه تم تحديد المدن الجامعية للمصريين غير القادرين على تكلفة الحجر الصحي بالفنادق.



