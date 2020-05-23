برلماني: الجيش الأبيض يواصل العمل ليلا ونهارا لإنقاذ مرضى كورونا

بعث النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ببرقية تهنئة

إلى

والشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك معربا عن أمله فى أن يحفظ الله مصر من كل سوء.