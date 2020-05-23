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برلمان

برلماني: الجيش الأبيض يواصل العمل ليلا ونهارا لإنقاذ مرضى كورونا

السبت 23/مايو/2020 - 02:29 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
بعث النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك معربا عن أمله فى أن يحفظ الله مصر من كل سوء.

وتوجه "أباظة" بالدعاء إلى الله عز وجل ان ينقذ مصر وجميع دول العالم من فيروس كورونا المستجد وأن يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين بهذا الفيروس داخل مصر والعالم كله.

وتوجه النائب بالتحية لمنظومة الصحة المصرية بجميع أعضائها داخل الجيش المصرى الأبيض الذى يواصل العمل ليلا ونهارا لإنقاذ مرضى فيروس كورونا .
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