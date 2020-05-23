د. مسعد أبو المجد: رؤية لأزمة «كورونا»

استهل العالم عام 2020 بطموحات كبيرة إذ توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع معدلالنمو الأقتصادى العالمى بصورة كبيره ليصل إلى 3،3 % بدلا من 2،9 عام 2019 الا انه فى شهر مارس الماضى ضرب الاقتصاد العالمى بصدمة فيرس كورونا وهى اسرع واكثر الأزمات فى العصر الحديث بعد أن كان ينظر الى ازمة عام 2008 وحتى وقت قريب بأعتبارها أسوء ما يمكن أن يحدث للأسواق الأقتصادية العالميه ، ونظرا لأن أزمة كورونا هى فى المقام الأول أزمة أنسانيه لأنها تمس فى المقام الأول صحة الأنسان وهو ما ينعكس على القطاع الأقتصادى باعتبار أن الإنسان هو هدف التنمية وأداتها مما دفع دول العالم الى اتخاذ التدبير اللازمه لحماية مواطنيها والحد من انتشار الفيرس سريع العدوى وباعتبار أن مصر جزأ من تلك الأزمة العالمية فقد كان لها السبق فى المبادرة باتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية للحفاظ على مواطنيها من خلال مجموعة من القرارات والتى اثبتت للجميع أن مصر تمتلك قيادة سياسية تدير الأمور برؤية وحكمه ولأول مرة منذ حرب 73 تكون هناك إدارة بأسلوب علمى مخطط أذ فوجىء المواطنين بقرار القيادة السياسية بتخصيص 100 مليون جنيه من أجل مجابهة هذا الفيروس وهو مبلغ هائل خصوصا مع تزايد الأنفاق المحلى فى مشروعات البنية التحتيه المستدامه ومشروعات تنمية سيناء وغيرها من المشاريع الاستراتيجية المتعددة، وفى هذا الإطار لابد من الأشاده بوزارة الماليه والمسئولين عن اعداد الموازنة العامه للدوله على تخصيص مبلغ كبير كأحتياطى نقدى بالموازنه للتعامل مع الظروف الطارئه لأول مره فضلا عن توفير حزمة اخرى من الحوافز التشجيعيه حيث تم اتاحة 3،8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى كما وفرت من الموازنه الأحتياطيه سيولة عاجله للهيئات السلعيه والخدميه فى حدود 12،7 مليار لتلبية خدمات المواطنين من السلع الأساسيه فضلا عن 10 مليار جنيه لشراء القمح المحلى ودعم البورصه بمبلغ 20 مليار جنيه وتوفير مليار جنيه لدعم المصدرين تصرف فورا.





أن من حق المواطن المصرى أن يفتخر بقيادته وحكومته وسط الأشادة العالميه بحسن ادارة الدوله للأزمه حيث وضعت الدوله امام اعينها الأنسان قبل الأقتصاد وأذاء استمرار تلك الأزمه بادرت الدوله الى صرف اعانه شهريه للعمالة اليوميه خلال فترة الأزمه ودعم مشروع تكافل وكرامه فضلا عن مجموعه كبيره من الحوافز الماليه من خلال البنك المركزى كتأجيل الأستحقاقات الأئتمانيه للأفراد والشركات لمدة 6 شهور وأصدار قانون التجاوز عن مقابل التأخير لكافة مستحقات الدوله وعدم تطبيق غرامات وعوائد اضافيه على التأخير فى السداد وتخفيض الضريبه على تعاملات البورصه 50% فضلا عن تخفيض سعر فائدة الأقراض بالبنوكوسياسة دعم الأجازات المرضيه والعائليه والمرضيه والحجر بتشريعات تسمح بمده مطوله من الأجازات من اجل منع التكدس والاختلاط لسلامة المواطنين .





لاشك أن معدل النمو الذى شهدته مصر خلال العام الماضى والذى اشادت به كافة المؤسسات المالية الدوليه مرشح للأنخفاض بسبب تلك الأزمه مما سيؤدى الى انكماش اقتصادى خلال الفترة القادمهوهو ما دفع الحكومه الى التوجه الى صندوق النقد الدولى بطلب دعم مالى خلال الفترة القادمه لمعالجة آثار ما بعد كرونا وفى ضوء الثقة المتناهية فى الأداء الأقتصادى المصرى خلال السنوات الماضيه وتحقيقه معدلات نمو مرتفعه وافق الصندوق وفى اول اجتماع له على اقراض مصر مبلغ 2،772 مليار دولار قرض سريع ـ تم تخصيصه مباشرة لدعم الأحتياطى النقدى بالبنك المركزى ـ مع الأخذ فى الأعتبار توفير مبلغ يجاوز 5 مليار دولار خلال الفترة القادمه لمصر .

اننا وبعد مضى اكثر من شهرين على بدأ تلك الأزمه يدور النقاش حاليا حول لمن الأفضلية خلال الفترة القادمه للصحه ام للأقتصاد ، لقد اعطت الدوله حتى الآن الأولويه للصحه ومنع انتشار العدوى الا انه ومع استمرار الأزمه وعدم التوصل الى تطعيم لهذا الفيرس فالأمر مرشح الى مزيد من الوقت ومزيد من التدابير الأحترازيه مما يتطلب من الحكومه والتى تدير الأزمه بمنتهى الحرفيه ضرورة الموائمه بين الحفاظ على صحة المواطنين ومتطلباتهم مما يتطلب العوده الى بدأ التشغيل والأنتاج حتى تتمكن من تلبية احتياجات المواطنين والمحافظه على القطاع الخاص ومصالح رجال الأعمال واللذين كان لهم دور بارز ومؤثر فى المساندة والدعم والوقوف الى جانب الدوله خلال تلك المحنه ، انه من الواجب على المواطنين أن يعلموا أن الدوله تبذل جهدا خارقا لموجهة ازمه عالميه طارئهالأمر الذى يتطلب منهم مزيدا من التعاون والألتزام بتنفيذ التدابير الأحترازيه التى تضعها والتى تهدف فى المقام الأول الى سلامتهم وسلامة ذويهم ، أن الأمر يتطلب من الحكومة واستمرارا لأدائها الرائع ضرورة البدأ خلال الفترة القادمه بعوده النشاط الأقتصادى بضوابط صارمه تضمن سلامة التطبيق بحيث تبدأ عجلة الأنتاج فى العوده الى طبيعتها من اجل توفير احتياجات الموطنينمع الألتزام بالتدابير الأحترازيه التى تضعها الدوله من اجل سلامة مواطنيها .



