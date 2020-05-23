الشيخ سعد الفقي يكتب: الاختيار.. الحديد لا يفله إلا الحديد





مسلسل الاختيار كان أروع الأعمال في شهر رمضان بلا منافس.. السبب الذي لايخفي علي أحد أنه كان واقعًا حقيقيًا لبطولات قام بها رجالنا وهم يواجهون بصدورهم جحافل التكفير والمغيبن كشف المسلسل حالة التزييف التي لطالما روج لها مرضي النفوس في داخل البلاد وعرضها، قدم الأدلة الثوابت أن الحديد لايفله إلا الحديد وأن مايقوم به أبطالنا حرب شرسة مكتملة الأركان ضد أعداء الوطن والإنسانية.





بطولات الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي ليست الأخيرة فهناك بطولات لابد من سردها وعرضها عبر أعمال فنية ليعرف العالم ونعرف نحن أبناء الأمة أن هناك جيش مصر لا ينكسر بل تكسرت تحت أقدامه كل المؤامرات ماظهر منها ومابطن .. كتابنا لن يجدوا مادة خصبه أفضل من بطولات سطرت ومازالت علي أيدي جنودنا وضباطنا في الجيش المصري، هذه الأعمال يجب ألا تكون موسمية، فلتعرض يوميا وطوال أيام العام حتي يدرك شبابنا الحقيقة كاملة وأن الهدف الذي لاينكر هو هدم الدولة ولن يكون إن شاء الله.





الواقع والثابت أن بطولات مماثله وربما فاقت ماشهدناة في المسلسل لابد من أبرازها ومعالجتها وعرضها، حالة الشجن والألم التي عشناها يجب أن تكون مقدمة عملية وواقعية لكشف الأباطيل وكشف الأوغاد ومن يقف خلفهم . نعلم أن أجهزه الدولة تقف علي الدوافع وتضع يدها علي من يمول ومن يقدم الدعم اللوجستي تعلم كيف يتحرك هؤلاء وحجم التمويل وكيف يصل إليهم.





وبالتالي ليس أقل من كشف المخبوء وتعريتهم وكشف أراجيفهم، بطولات الجيش المصري والشرطة المدنية سطرت ومازالت أروع الصفحات، نرجوكم احكوا لنا عن نضالات أبنائنا وماقدموه من تضحيات للحفاظ على كيان الدولة، احكوا لنا عن الخونة أمثال عشماوي ومن معه من الشرازم الذين اختاروا طريق الهدم والدم .





نرجوكم لاتتركونا عرضه للأكاذيب وترويج الشائعات من قنوات العار . وإنا لمنتظرون.