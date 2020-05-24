د. هادي التونسي يكتب: فينيسيا





- تظهرها هوليود كجزيرة للعشاق ولقضاء شهر العسل ، يتحرك قائد الجندول بالزوجين ويجدف واقفا ، ليمر فى قنوات مائية ، تعبرها كبارى مقوسة ، وعلى ضفافها ابنية رائعة الألوان ، تحف معمارية أثرية تجمع بين العمارة البيزنطية والقبطية والإسلامية والنيوكلاسيكية وملامح عصور النهضة والباروك والروكوكو. شوارعها ضيقة متاهات متشابكة ومتشابهة ، تمتلىء بمحال الهدايا من الزجاج الملون وأقنعة الكرنفالات والحفلات التنكرية والساعات والمصنوعات الجلدية. يزورها سنويا ما يزيد عن ثلاثة ملايين سائح وكأنهم يعيشون قرونا سابقة ، ويجوبون ساحات تتجمع فيها الطيور أمام مرافىء السفن والكنائس العتيقة الجميلة. كتب عنها وليم شكسبير قصتى تاجر البندقية وعطيل ، ونشأ فيها فن الاوبرا ، واشتهر فيها الموسيقار أنطونيو فيفالدى برائعته الكلاسيكية " الفصول الاربعة " والأوبريت التى ألفها.

- قد يتعجب المرء لاول وهلة عن سبب كل ذلك الثراء المعمارى الاثرى والفنى والشهرة والنشاط السياحى والثقافى فى مجموعة جزر صغيرة عرفت باسم فينيسيا أو البندقية ، ولكن الحقيقة المذهلة أنها كانت على مدى ثلاثة عشر قرونآ أطول الجمهوريات بقاء، حتى سماها أهلها الأكثر سكينة ، تحكمت فى خطوط الملاحة والتجارة فى شرق البحر الأبيض المتوسط ، واحتلت جزرآ ومراكز أرضية تجارية ، واشتهرت بدبلوماسية كثيرآ ما ابتعدت عن الصراعات المسلحة واستفادت منها حتى بلغت مراتب غير مسبوقة من الثراء والرفاهية ، وقيل أن الزينات والنفائس فى منزل متوسط الحال بها يمكنها أن تملأ قصرآ. ولكن وراء ذلك قصة كفاح ومهارة.

- فجزر البندقية كانت تجمعات طينية فى شمال البحر الأدرياتيكي ، اضطر سكان من مدن وسواحل الشمال الشرقى لايطاليا الحالية فى القرن الخامس الميلادى للهجرة اليها هربآ من القبائل الجرمانية البربرية التى قوضت الامبراطورية الرومانية الغربية واحتلت أراضيها.

جلب المهاجرون الاخشاب من الغابات الساحلية ، ليضعوها أساسات لمنازلهم ، وتحكموا فى مسارات أنهار تصب على مقربة من الجزر وتهدد باغراقها ، وجعل الكفاح ضد الطبيعة من أهل الجزر مجموعة متكاتفة تتحسب لجيران الساحل الغزاة وتتعايش معهم وتنشىء أقوى الجمهوريات وأكثرها استقرارآ فى التاريخ الأوروبى ، وتتمتع بسلام وهدوء لم تعرفه القارة حينذاك ، وكان الاستثناء من ذلك تبعيتها للامبراطورية البيزنطيه لقاء مزايا مالية وسياسية وتجارة دون جمارك ومقابل مادى لنقل جنود تلك الإمبراطورية بالسفن حتى انهارت ، ونهب البنادقة القسطنطينية فى الحملة الصليبية الرابعة.

- كان المثير فى نظام حكم الجزر أنها انتقلت من كونفيدرالية هشة الى دولة مركزية ، ينتخب زعيمها لمدى الحياة بمجلس تختاره جمعية ممثلة لكل التجمعات والفئات بشكل ديمقراطى ، يراعى المحاسبة والتوازنات ، وهو مامنح الاستقرار لفينيسيا فتحولت الى قوة تجارية بحرية ، وصل نفوذها الى شرق المتوسط والبحر الأسود وشمال أفريقيا ، واكتسب أهلها المزيد من المهارات بتعلم الحرفيين فى مدن شمال وشرق البحر الأدرياتيكى حتى برعوا فى بناء السفن ، وامتلكوا قواعد أرضية ساحلية للتخزين ولحماية تجارتهم من سطو القراصنة السلافيين ، دون أن ينساقوا الى احتلال أراضى واسعة لايستطيعون ضمان استمرار سيطرتهم عليها.

- وبفضل التجارة وصلت الجمهورية أوج ثرائها بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر ، حتى أصبحت مبانيها وكنائسها مضرب الأمثال فى الغنى والفخامة والتزين ، وارتدى السكان الذين زادوا عن مائة وخمسين ألفا انذاك أفخر الثياب المطعمة بخيوط الذهب والفضة ، واستعملوا العطور والمجوهرات ، وحول السكان كل المناسبات الى كرنفالات وحفلات للموسيقى والمسرح بشكل أشاع الانغماس فى ملذات الحياة والتحلل من القيود ، وجعلهم مثار غيرة مدن ايطالية منافسة.

- ولكن سياسة الحياد التقليدى لم تعد تثمر فى القرن الخامس عشر أمام توسع العثمانيين فى البلقان وشرق المتوسط واكتشاف البرتغاليين الطريق الى الشرق الاقصى بالدوران حول رأس الرجاء الصالح ، حتى خطط البنادقة دون جدوى لاقامة قناة السويس لاستعادة جزء من نفوذهم وثرواتهم التجارية المفقودة فى شرق المتوسط وكمعبر للتجارة بين الشرق والغرب ، بل واستحوذ الاتراك على بعض الجزر والقواعد الأرضية التابعة للبندقية ، واحتلوا الشام وشمال أفريقيا فى القرن السادس عشر. ورغم أن البنادقة استجابوا لخسارة النفوذ والثروة فى البداية بالمزيد من الفنون والموسيقى والمعمار ، فيما يبدو وكأنه اصرار على أسلوب حياة يعتزون به ، الاأن الافلاس المالى والسياسى والانحدار الخلقى للنبلاء والحكام بل ورجال الدين أنذاك أوقع البندقية فى القرن الثامن عشر فى قبضة الامبراطورية النمساوية ثم تحت حكم نابليون والنمسا مجددآ ، واللذين ضماها الى إيطاليا ، حتى تحررت الأخيرة من الحكم النمساوى فى القرن التاسع عشر.