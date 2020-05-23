أحد نجوم مسلسل الاختيار يهنئ الجمهور بعيد الفطر عبر إنستجرام.. شاهد





كل سنة وانتم طيبين فرحانين ومستورين، ويا رب العيد اللي جاي يكون ربنا شال عننا البلاء والوباء وعيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم". وكتب محمد عز معلقًا: "وعيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم".





اقرأ أيضًا:





يذكر أن النجم محمد عز شارك فى مسلسل "الاختيار" كضيف شرف بجانب النجم أمير كرارة.





تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.



