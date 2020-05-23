AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إحالة 37 حالة تعد بناء مخالف للنيابة بمرسى مطروح

السبت 23/مايو/2020 - 04:40 م
احالة 37 حالة تعدي
احالة 37 حالة تعدي بناء مخالف للنيابة بمرسى مطروح
Advertisements
ايمن محمود
أعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح  تحويل 37 حالة بناء مخالف للنيابة للشروع في البناء بدون ترخيص عبارة عن بناء ادوار مخالفة في ظل قانون الطوارئ وتنفيدًاً لتوجيهات مجلس الوزراء . 

أضاف المعداوى بانه تم تحرير مخالفة علي الطريق الدولي بقرية كشوك عميرة بدون ترخيص من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق بالتزامن مع تداعيات فيروس كورونا المستجد. 

شدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي تطبيق القانون بكل حزم وقوة ولا تهاون مع أي مخالفة بناء، نظرا لاستغلال البعض هذه الظروف الصعبة، للتربح، والبناء بدون ترخيص أو الشروع في الاستلاء علي أراضي ملك للدولة . 

وناشد محافظ مطروح لواء  خالد شعيب  أهالي مطروح بعدم الشروع في البناء العشوائي علي أراضي ملك الدولة أو البناء المخالف في هذه الاوقات الصعبة التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا .

واشار الي  استمرار الدفع بحملات مكبرة لضبط البناء العشوائي المخالف للقانون واحالته الي النيابة المختصة.
إحالة 37 حالة تعد بناء مخالف للنيابة بمرسى مطروح
إحالة 37 حالة تعد بناء مخالف للنيابة بمرسى مطروح
إحالة 37 حالة تعد بناء مخالف للنيابة بمرسى مطروح
إحالة 37 حالة تعد بناء مخالف للنيابة بمرسى مطروح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعدم وجود تصريح بناء.. التحفظ علي 2 لودر و خلاطين بمرسي مطروح

إيقاف أعمال 4 مبان مخالفة في مطروح

حق الشعب.. إزالة 6 تعديات على الطريق الدولي وأرض جامعة مطروح بمساحة 12 فدانا

حق الشعب.. إيقاف أعمال 5 مباني مخالفة بحي الدولار واللوكس بمطروح

حق الشعب.. المعداوي: إزالة 5 تعديات بالطريق الساحلي بمساحة 8 أفدنة في مطروح

حق الشعب.. إزالة عمارة مخالفة في مطروح.. شاهد

ترشيحاتنا

هايبر وان تنفي إصابة شيف وعاملين بفيروس كورونا

دعاء وداع رمضان واستقبال العيد

5 عبوات متفجرة وحزامان ناسفان.. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا بالتزامن مع العيد.. صور

ليست 15 جنيها.. الأزهر يحدد قيمة زكاة الفطر للأغنياء ومتوسطي المعيشة

بجمبسوت أنيق.. ناهد السباعى تتألق برفقة زوجة يوسف الشريف

أخبار الفن| فيديو جديد لإعدام هشام عشماوي.. ونبيل الحلفاوي يشكك في حلم أمير كرارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أزمة كورونا.. زحام شديد وإقبال على شراء ملابس العيد بالدقهلية.. صور

مواصفات وأسعار شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra بعد أخر تخفيض

لمواجهة كورونا.. حملات أمنية لمتابعة إغلاق شواطئ مصيف بلطيم.. صور