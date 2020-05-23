إحالة 37 حالة تعد بناء مخالف للنيابة بمرسى مطروح

أعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح تحويل 37 حالة بناء مخالف للنيابة للشروع في البناء بدون ترخيص عبارة عن بناء ادوار مخالفة في ظل قانون الطوارئ وتنفيدًاً لتوجيهات مجلس الوزراء .





أضاف المعداوى بانه تم تحرير مخالفة علي الطريق الدولي بقرية كشوك عميرة بدون ترخيص من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق بالتزامن مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.





شدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي تطبيق القانون بكل حزم وقوة ولا تهاون مع أي مخالفة بناء، نظرا لاستغلال البعض هذه الظروف الصعبة، للتربح، والبناء بدون ترخيص أو الشروع في الاستلاء علي أراضي ملك للدولة .





وناشد محافظ مطروح لواء خالد شعيب أهالي مطروح بعدم الشروع في البناء العشوائي علي أراضي ملك الدولة أو البناء المخالف في هذه الاوقات الصعبة التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا .



