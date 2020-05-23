AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

في آخر رسائلها.. حملة «أياما معدودات» توضح كيفية «الاحتفال بعيد الفطر»

السبت 23/مايو/2020 - 04:31 م
الاحتفال بعيد الفطر
الاحتفال بعيد الفطر
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور أسامه الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، إن العيد شعيرة من شعائر الله، وهو من المناسك التي تحدث عنها المولى -عز وجل- في كتابه العزيز قائلا: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}، الحج (32)"، موضحا أن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، وهو دليل على أنك صاحب قلب ورع تقي، تحب الله ورسوله وتنفذ أوامره.


وأكد الحديدي خلال الرسالة الأخيرة من حملة «أياما معدودات»، التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر، أن للعيد فوائد عظيمة في العبادة، وفوائد عظيمة في الشريعة، وفي النفع العائد على الإنسان بوجه عام في إظهار شعائر هذا الدين وعظمته للناس، مشددا على ضرورة أن يلتزم كل فرد بمنزله وأن يتبع طرق الوقاية التي تحافظ عليه وعلى أولاده وأسرته، موضحا أننا يمكننا أن نتواصل ونتراحم ونتبادل التهاني من منازلنا عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أو عن طريق الهاتف، وذلك في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع من تفشي لوباء فيروس كورونا المستجد، وذلك وقاية للنفس وحماية لها.

وأوضح الحديدي أن النبي "صلى الله عليه وسلم"، أراد أن يسعد أمته، وأراد الفرح لهذه الأمة، موضحا أن فرحتنا واحتفالنا بالعيد يجب أن تكون بتقوى الله، وبالتكبير والشكر لله -عز وجل- لأننا خرجنا من شهر رمضان وقد أتم الله علينا النعم، وأتم علينا صيام هذا الشهر الكريم، لأن فيه هدي رباني قال تعالى:{وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}، [البقرة من الآية:185].

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عباس شومان: فتاوى الإفطار في رمضان بسبب كورونا باطلة

شباب يدخنون السجائر أثناء الصلاة.. والبحوث الإسلامية: كبيرة من الكبائر

الأزهر للفتوى: بعض استخدامات مواقع التواصل تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية

ضوابط استخدام السوشيال ميديا.. الأزهر يكشف عنها

د.أحمد علي سليمان يكتب: مظاهر تشريف الله للصائمين

لا يعرفها الكثيرون.. 7 حقائق عن نزول القرآن الكريم إلى السماء الدنيا قبل رسول الله

ترشيحاتنا

لمحاربة كورونا.. هاني الناظر يكشف 8 خطوات لرفع المناعة

خبير سودانى: عيوب خطيرة تهدد بانهيار سد النهضة

بلالين وعيدية.. 8 نصائح لحماية الأطفال من كورونا في عيد الفطر

تكبيرات عيد الفطر 2020 كاملة.. ومتى يبدأ وقتها

أخبار الرياضة.. نقل لاعب الزمالك المصاب بكورونا لأحد مستشفيات مصر الجديدة.. تركي آل الشيخ يحطم شاشة تليفزيون.. وعودة الدوري الإسباني

عوروني واغتصبوني.. حكاية منة عبد العزيز ومازن إبراهيم بين براءة الأطفال وفجور التيك توك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أزمة كورونا.. زحام شديد وإقبال على شراء ملابس العيد بالدقهلية.. صور

مواصفات وأسعار شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra بعد أخر تخفيض

لمواجهة كورونا.. حملات أمنية لمتابعة إغلاق شواطئ مصيف بلطيم.. صور