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حوادث

أخبار الحوادث.. قصة فتاة تيك توك منة عبد العزيز ومازن إبراهيم.. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا بالتزامن مع العيد

السبت 23/مايو/2020 - 04:33 م
أخبار الحوادث
أخبار الحوادث
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عمرو خليفة
نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية عدة أخبار وقضايا هامة، تخص شئون الحوادث والقضايا.


واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.


"يد تحارب الإرهاب والمجرمين ويد تحارب كورونا"، مجهود كبير تقوم به وزارة الداخلية للحفاظ على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.


أجّلت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى عباس، جلسات محاكمة سما المصرى لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور إداريا  لعدم حضور المتهمة من محبسها.


تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بترويج كمامات طبية مجهولة المصدر عبر "فيس بوك" وبحوزته 18500 كمامة.


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات ، لفتاة تطبيق التيك توك "منة عبد العزيز" التى تدعي فيها اغتصابها فى نهار رمضان؛ من قبل عدد من أصدقائها، وإجبارها على تصوير مقاطع مخلة.


ما بين ليلة وضحاها، انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر اسم منة عبد العزيز ومازن إبراهيم، أغلب التدوينات والتغريدات، بعدما ظهرت إحدى فتيات التيك توك وتدعى منة عبد العزيز، وأعلنت تعرضها للاغتصاب على يد صديقها مازن بمساعدة صديقاتها، بحسب روايتها، ليتصدر على الفور هاشتاج «حق منة عبد العزيز» و«القبض على المغتصب مازن إبراهيم» الترند، ليكشفا عن كارثة جديدة عبر برنامج «تيك توك».


لقى ٢١ إرهابيا مصرعهم في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة ببئر العبد فى شمال سيناء.. وأعلنت وزارة الداخلية أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء مقرًا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية، وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية تزامنا مع عيد الفطر.


كشف الدكتور وليد فهمي، رئيس اتحاد موثقي مصر، عن تلقي مكاتب الشهر العقاري كتابا دوريا من المستشار عمر مروان، وزير العدل، يتضمن عودة خدمة توثيق كل التوكيلات العامة في جميع فروع التوثيق على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.
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