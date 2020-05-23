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مرأة

هل الخضراوات المجمدة تسبب خطرا صحيا؟

السبت 23/مايو/2020 - 08:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
غالبًا ما تُعتبر الخضروات المجمدة بديلًا ميسور التكلفة وملائمًا للخضروات الطازجة وعادة ما تكون أقل تكلفة وأسهل في التحضير فحسب ، بل تتمتع أيضًا بفترة صلاحية أطول ويمكن شراؤها على مدار السنة.

وفقا لموقع healthline ، قد تكون غير متأكد مما إذا كانت الخضروات المجمدة يمكن أن تكون إضافة صحية لنظام غذائي جيد وفي الواقع أظهرت إحدى الدراسات أن سلق الخضار وتجميده لمدة تصل إلى شهرين لم يغير بشكل كبير من محتواهما الكيميائي النباتي.

وتظهر الدراسات أن التجميد قد يؤثر على القيمة الغذائية لبعض الخضروات وبعض العناصر الغذائية المحددة بشكل مختلف ووجدت إحدى الدراسات أن البروكلي المجمد كان أعلى في الريبوفلافين ، مقارنة بالبروكلي الطازج ، في حين أن البازلاء المجمدة كانت أقل في هذا الفيتامين.

بالإضافة إلى ذلك ، في حين كانت البازلاء المجمدة والجزر والسبانخ أقل في بيتا كاروتين ، لم يلاحظ فرق كبير بين الفاصوليا الخضراء المجمدة والسبانخ.

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