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برلمان

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة فيديوهات الفسق والفجور بتطبيق تيك توك

الأحد 24/مايو/2020 - 07:01 ص
الحبس
الحبس
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أحمد أيمن
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون العقوبات غطى جرائم التطبيقات والمواقع المسيئة وأبرزها "التيك توك" تحت مسمى "التحريض على الفسق والفجور"، كما جرمها قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي أصدره البرلمان، لكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد لعدم صدور لائحته التنفيذية.

جاء ذلك تعليقا على حوادث تطبيق "التيك توك" التي انتشرت مؤخرا وآخرها اغتصاب المراهقة منة عبدالعزيز المشهورة بفتاة التيك توك، والتي تعرضت للاغتصاب والتصوير بالإكراه بعد استدراجها من قبل متابعين لها.


وأوضح الطماوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن لمادة ١٧٨ من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".


وأشار النائب إلى أن القانون نص أيضا على: "إذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

وشهدت الأسابيع الماضية، إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التيك توك "اليوتيوبر" وعلى رأسهم "سما المصري، حنين حسام، مودة الأدهم، وغيرهن من المرتكبات للعديد من المخالفات، بجانب ليو لوتيان وشهرته جاكسون "صيني الجنسية" ٣٢ عامًا، وليو روبينج، ٣٠ سنة، صيني الجنسية -المتهمين مع حنين حسام-.
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